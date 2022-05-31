日本32歲知名男星剛田將生出道時就憑著高挑帥氣的外貌而受到矚目，近期還在電影《在車上》中展現精湛的演技而獲得好評，人氣不斷攀升。但行程滿檔的他，近日卻被日本媒體爆出他與一名女子一同搭車電車約會，兩人親密的互動像極了熱戀中的情侶，而女方身份也因此曝光。

根據日本媒體《FLASH》的報導，剛田將生近日被目擊者看到搭乘小田急線電車與一名女子見面，雖然當天週五晚間車內有不少乘客，兩人也都戴著口罩，但他們不時緊貼在車門旁開心聊天，女子還多次親密的呼喊著他「將生君」，女方甚至多次與他肢體觸碰，並向他撒嬌，就像是熱戀中的情侶般，當他們下車去買蛋糕時，女子還甜蜜的挽著他的手走在街上，直到發現有人跟拍，才改坐剛田將生的車子離開。

而這名與他互動親密的女子，就是小剛田將生4歲的知名美女主播鈴木唯，在富士電視台擔任主播的她，除了畢業於早稻田大學國際教養學部外，英語能力也非常好，還曾獲得TOEIC滿分，能以流利的英語做專訪，是名兼具專業及外型的女主播，受到不少觀眾喜愛。

據了解，2021年時剛田將生就曾被拍到親自開車送鈴木唯回家而傳出戀情，但當時雙方都沒有直接否認，沒想到近日又被拍到兩人不顧外人眼光一同搭乘電車約會的畫面，也被不少網友認為應該是好事近了，在網路上引發話題。