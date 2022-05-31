這周五(6/3)端午節，是一年當中陽氣最旺、至陽至剛的日子，這天除了吃粽子、划龍舟之外，也是除穢轉運的好時機，運勢命理專家小孟老師分享4招開運大法，包括「午時水」的使用秘訣。

▍開財運法

端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師建議在端午節當天中午11：00到下午1：00喝5杯水，切記一定要在這時段內喝才有效，喝時想著遍地黃金即可，端午後偏財貴人必定一路發。

▍求健康平安

在端午節極陽之時，中午11：00到下午1：00之間洗澡能夠接到午時水，還能消除負面磁場，極陽之水將能籠罩全身，保佑一整年都能平安又健康。

▍除穢補運法

因為海鹽能消除身體不好的穢氣，更能讓運勢提升，因此小孟老師建議家中有浴缸的人端午節可以泡海鹽，沒有浴缸的人可以買一包海鹽隨身攜帶，洗手也可以加一點海鹽，除了可以提升磁場之外也能清潔細菌。

▍淨化磁場

綠幽靈水晶可以提升我們的運勢，更能讓我們在動亂中保持平靜與淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以讓你活化智商提升靈性讓疾病遠離。