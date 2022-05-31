中國現代國際關係研究院副院長、研究員胡繼平5月31日在《環球時報》撰文〈日本應停止在台灣問題上玩火〉指出，拜登5月23日訪日主題是強化美日在安全、經濟領域合作以應對中國，其中可分別觀察美日兩國對中戰略取向，而台灣問題正是一個重要觀察點。日本反應這一問題表現出的戰略意圖，再次讓人警覺。

胡繼平認為，拜登5月23日在美日領導人會談後回答記者問題時說到台灣防衛問題，日本政界、媒體表現出的關注和「興趣」已超過日本表明將大幅增加軍費、「印太經濟架構」正式啟動等既定議題。盡管美方隨即澄清一個中國政策「沒有任何變化」，但拜登發言引發日本一些政治家的興奮並未平靜。前首相安倍晉三、前防衛相小野寺五典等對媒體宣稱，拜登「失言」是有意而為，是美國調整「模糊戰略」以牽制中國。自民黨外交部會長佐藤正久在該黨會議公開稱，拜登說出「真心話」，是「非常好的、最好的『失言』」，激動之情溢於言表。刻意製造美國已改變戰略的印象。

胡繼平表示，日本在去年菅義偉內閣時，副首相麻生太郎、副防衛相中山泰秀等政府高官就公然主張與美國共同「保護台灣」。下台的安倍煽動「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」，還在今年4月提出美國應該放棄「模糊戰略」、明確「武力護台」立場。日本政府一邊在外交場合反覆發誓「絕不允許以實力改變現狀的事情在東亞發生」，一邊和這類違反中日外交文件、挑戰中方底線的言論並未明確保持距離，甚至有時還要為其辯解，可以說這本身就是一種立場。

胡繼平分析，美國明確「武力護台」意味著鼓勵台獨，反而會升高兩岸衝突的可能，使中美發生軍事衝突的概率更高，顯而易見。中美發生衝突時，日本藉口本國存亡受到威脅、依據《存立危機事態法》直接參戰自不待言；即便是依據《重要影響事態法》為美軍提供軍事基地、運送彈藥，按照戰爭法，捲入直接衝突幾乎是肯定的。

胡繼平稱，安倍等右翼不僅不擔心中美發生軍事衝突，甚至生怕美國「退縮」，自然是沒有擔心日本捲入戰爭。但日本武力介入台海會面臨嚴重的外交和法律問題。一是公然違反日本在中日政治文件中對台灣問題的外交承諾；二是以武力干涉別國內政，嚴重違反《聯合國憲章》等國際法；三是違反規定「國家沒有交戰權」的《日本憲法》。

胡繼平指出，日本這些右翼政客以所謂「台灣距離日本很近」甚至「台灣是民主政體」等作為使用武力的理由，顯然沒有說服力。前者起源於日本在甲午戰爭前「發明」的所謂「利益線」擴張主義理論，日本後來正是按此通過戰爭奪取了台灣；後者以價值觀、政治制度作為對別國動武的理由更是違法。

日本以這些所謂的理由訴諸武力，只能說它決心徹底放棄「和平憲法」和「專守防衛」原則、再次向擴張型帝國和霸權國家邁進。而日本目前正在推進的大幅增加軍費的計畫，可能正是這一路線的佐證。

日本如果真的不希望看到兩岸刀兵相見，就不應該採取目前這種做法。因為其一是在作為中國內政的台灣問題上，以武力威脅中國不能做什麼，顯然不被中方所接受。更何況對中國大陸來說最好方式也是和平統一，日本完全沒有必要以武力恐嚇。其二是這種方式必然鼓勵台獨，反而會刺激兩岸衝突，最終使日本可能捲入衝突。當然，日本如果並不擔心發生並捲入衝突，就另當別論了。

日本冒著捲入戰爭風險，鼓動美國在台海問題上「戰略清晰」，不禁懷疑，日本配合美國對中戰略甚至為中美對立「拱火」，僅僅是為美國火中取栗，還是想渾水摸魚，企圖從中美衝突、地區衝突中謀取漁翁之利？日本如此玩火，破壞了鄰國信任、地區和平穩定，也不見得真的能從中獲利，但會將日本國民再次帶入戰火倒是肯定的。