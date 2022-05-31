受到中國大陸抗疫封鎖，供應鏈斷鏈情況更加嚴重，日本4月工業生產也受到影響。不過，零售銷售增幅卻創近1年新高，同時上個月的失業率也在減少。經濟數據有好消息也有壞消息，也令外界擔心日本未來的經濟發展狀態。

根據日本31日官方數據，當地4月工業生產月減1.3%，因為電子零組件以及機台等產量大幅下降所致。同時，不僅是3個月以來首次下滑，也比市場預估減少0.2%要來得差許多。

30日，全球銷售量最多的日本車廠豐田汽車，因為缺料的原因，4月全球產量年減9%未能達標。另外，豐田日前曾宣布6月產能可能縮減，全年970萬輛新車生產計畫也可能會有變數。

隨著新冠疫情減緩，日本服務業正在回溫，但製造業卻因俄烏戰爭造成供應受阻，以及原物料價格大漲受到衝擊。不過，日本政府表示，5月份工業生產可望重新成長到4.8%左右，6月份應可再增8.9%。

同時，日本4月零售銷售年增2.9%，創2021年5月以來最大增幅，優於預估值2.6%。至於日本失業率，也從3月的2.6%降至2.5%，每位求職者可以找的工作大概有1.23個左右。