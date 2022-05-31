「我迷路了，找不到回家的路」，80歲許姓婦人站在路旁不知何去何從，由於她未如以往返家，焦急的家屬找不到人，擔心發生意外，便報案協尋，深夜執行巡邏勤務的員警，行經大里橋時遭民眾揮手攔下，稱有老婦人行走於橋上，見其行動不便，請求警方協助，警方確認資料聯繫其家屬至派出所將其接回家，

霧峰警分局成功派出所警員黃柏裕、林郁芳日前執行夜間勤務，行經大里橋時遭民眾揮手攔下，說有一名老婦人行走於橋上，擔心她行動不便，請求警方協助。

警方見年近約80歲的許姓老婦人行動不便，先攙扶至巡邏車上休息，同時詢問相關資料，但許姓老婦人只能報出名字

，一直說「我迷路了，找不到回家的路」，員警先行安撫許姓老婦人的情緒，將其載回派出所查詢相關資料，發現老婦已於昨日就被通報為失蹤人口。

警方確認資料後立即聯繫其家屬至派出所將其接回家，家屬稱婦人平時都會出門運動，大約在中午時會返家用餐，但昨日早上出門後，未如以往返家，焦急的家屬找不到人，擔心發生意外，便報案協尋，婦人安然無恙終於如釋重負。

霧峰分局長李建興表示，老人家是我們的寶藏，從他們身上可學到生活的智慧，但伴隨年紀增長，記憶力、自足能力可能降低，甚至嚴重患有失智症、癡呆症等疾病；家中老人曾有走失情事者，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上放置或衣服繡上家屬聯絡方式，若不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，幫助長者返家，避免憾事發生。