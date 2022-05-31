空軍官校少尉飛官徐大鈞上午8時3分在岡山基地起飛進行第二次單飛訓練時，意外墜毀在岡山田厝一路一處農田，消防人員趕到場時，見到教練機整架碎裂，殘骸大規模四散在田裡，機身還冒出濃煙，顯見當時飛機幾乎是直接撞在地面才會造成這種損害，根據目擊民眾表示，飛官疑似有進行跳傘逃生，連同座椅及降落傘掉落在田中，但警消趕到場時，已經發現飛官無生命跡象。

AT-3少尉飛官墜毀前疑曾彈跳殉職，座椅連同降落傘掉在田中，警方鑑識人員也前往協助採證。(林瑞益攝)

AT-3少尉飛官墜毀前疑曾彈跳殉職，座椅連同降落傘掉在田中，軍方派出官兵協助清理尋找及清理戰機殘骸。(林瑞益攝)

AT-3少尉飛官墜毀前疑曾彈跳，座椅連同降落傘掉在田中 。(林瑞益攝)

AT-3少尉飛官墜毀殉職，檢察官前往現場相驗 。(林瑞益攝)

飛官徐大鈞少尉遺體送上救護車，官兵列隊敬禮送別。(林瑞益攝)

附近民眾也同時表示，飛機撞擊力道相當大，因為曾發出「碰」的巨響，當下衝出門查看時，也看到竄起巨大的濃煙及火球。

AT-3少尉飛官墜毀前疑曾彈跳，座椅連同降落傘掉在田中 。(林瑞益攝)

根據了解，高雄空軍官校高級組一架AT-3教練機， 上午8時3分起飛進行訓練飛行時，突然在雷達上光點消失，23歲飛官徐大鈞少尉失聯；隨後高雄消防局也獲報，田厝一路77號附近發生墜機意外，經空軍官校人員趕赴現場，發現機身還有濃煙，另有一具男性遺體，確定為殉職的徐大鈞少尉。

據了解，該位飛官為空軍官校110年班徐大鈞少尉，飛行編號AR32機號852於0803分起飛學官第二次單飛（單機），於0808時光點消失。當相關人員趕到時，發現徐大鈞已失去生命跡象未送醫。空軍官校證實此事，表示 一切調查中。