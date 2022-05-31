大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會5月31日發布中國採購經理指數。對此，國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，5月份，製造業採購經理人指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數同步回升，分別為49.6％、47.8％和48.4％，雖低於臨界點，但明顯高於上月2.2、5.9和5.7個百分點。表明近期疫情形勢和國際局勢變化等因素對經濟運行造成較大衝擊，但隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，中國經濟景氣水準較4月份有所改善。

趙慶河表示，一、製造業採購經理指數有所回升：

5月份，受疫情影響較大的地區復工復產逐步推進，製造業PMI在4月份較低基數水準上回升至49.6％。調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的行業由上月的9個增加至12個，製造業景氣面呈現積極變化。

（一） 產需兩端有所恢復。生產指數和新訂單指數分別為49.7％和48.2％，比上月回升5.3和5.6個百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。從行業情況看，化學纖維及橡膠塑膠製品、專用設備、汽車等行業生產指數高於上月10.0個百分點以上，升至擴張區間，企業生產活動加快；造紙印刷及文教體美娛用品、石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業新訂單指數重回擴張區間，市場需求回升。

（二） 價格指數繼續回落。主要原材料購進價格指數為55.8％，低於上月8.4個百分點，繼續高於55.0％，製造業原材料採購價格漲幅有所收窄，但仍處於相對較高水準。其中，造紙印刷及文教體美娛用品、石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、化學纖維及橡膠塑膠製品、醫藥等行業主要原材料購進價格指數繼續位於60.0％以上高位，企業原材料採購成本壓力依然較大。出廠價格指數為49.5％，低於上月4.9個百分點，年內首次降至收縮區間，表明製造業產品銷售價格總體水準回落。其中，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行業低於45.0％。

（三） 各規模企業PMI同步回升。大型企業PMI為51.0％，高於上月2.9個百分點，重回擴張區間，其中生產指數和新訂單指數分別為52.5％和50.7％，高於製造業總體2.8和2.5個百分點，大型企業產需好於製造業總體。中、小型企業PMI分別為49.4％和46.7％，高於上月1.9和1.1個百分點，景氣水準雖有所改善，但仍低於臨界點。

調查結果顯示，近期推出一系列打通物流和產業上下游銜接堵點政策成效有所顯現，5月份反映物流運輸不暢的企業比重較上月下降8.0個百分點，但仍需繼續做好物流保通保暢工作，保障產業鏈供應鏈穩定。

趙慶河稱，二、非製造業商務活動指數明顯回升：

5月份，非製造業商務活動指數為47.8％，高於上月5.9個百分點，非製造業景氣水準明顯改善。

（一）服務業景氣回升。5月份，大陸疫情整體呈現穩定下降態勢，服務業商務活動指數為47.1％，高於上月7.1個百分點，服務業景氣度較快修復，但仍低於往年同期水準。從行業情況看，調查的21個行業中有17個商務活動指數高於上月，其中零售、鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業位於擴張區間，業務總量環比有所增長；住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數繼續位於40.0％以下低位，市場活躍度持續較低。從市場預期看，業務活動預期指數為55.2％，高於上月2.2個百分點，升至較高景氣區間，表明隨著疫情逐步得到有效控制，各項穩增長穩市場主體保就業等政策措施不斷落實落細，服務業企業信心有所增強。

（二）建築業繼續擴張。建築業商務活動指數為52.2％，低於上月0.5個百分點，仍保持擴張態勢。其中，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為62.7％和59.1％，高於上月1.7個和6.8個百分點，均在上月較高基數水準上繼續上行，表明近期基礎設施建設持續推進，為穩增長提供有力支撐。

趙慶河指出，三、綜合PMI產出指數恢復性回升：5月份，綜合PMI產出指數為48.4％，高於上月5.7個百分點，表明中國企業生產經營景氣水準有所恢復。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.7％和47.8％。