8年前震驚社會的王忠義被控殺害雙親案，殺父部分，一、二審以證據不足，判無罪確定。弒母部分，一審依殺害直系尊親屬罪判無期徒刑；二審逆轉認定王母意外落水溺斃，改判無罪；更一審仍判無罪，最高法院認為全案仍有疑點，撤銷發回更審。台中高分院更二審今天宣判，改依過失致人於死罪，判1年2月，可上訴。

更二審合議庭宣判表示，並未有足夠的證據證明王母之死是王忠義殺人故意所致，但王忠義為人子女帶老母、妻小出遊，未盡保護人義務，對老母至親死亡有過失責任，改依過失致人於死罪，判1年2月。

王忠義夫婦被控因不堪長期照顧腎疾父親王樹藤，2014年5月涉嫌強行將王父載離醫院、敲打頭部致死，再棄屍北港溪床；並因長期無業及積欠卡債50萬元，同年8月為母親王蔡秀猜投保50萬，10月5日假借到南投縣國姓鄉種瓜溪抓蝦遊玩，涉嫌趁隙撞擊王母跌落溪，再以雙肘壓頭溺水致死，事後，打電話向消防隊求助，並向保險公司申請保險金。

全案弒母部分，一審在2016年6月間判王忠義殺害直系尊親屬罪判無期徒刑、王妻無罪；殺父部分，一審判兩人無罪。

二審台中高分院依解剖法醫出庭指出，王母遺體並未發現有人為加工溺斃常出現的抵抗傷或明顯人為外傷，王母可能是意外落水溺斃，但死亡方式未確定，並認為王的經濟狀況無殺母動機，以無積極證據證明殺母，改判無罪；殺父部分，二審仍判王忠義夫妻兩人無罪確定。

最高法院針對王殺母部分發回更審，台中高分院更一審認為，王在案發前仍有零星工作收入，卡債早成呆帳，認定為詐領50萬元保險金殺母動機牽強，檢察官及法醫相驗研判外，並採法務部法醫研究所及台大醫學院法醫研究所認為，王母頭、肩及背部解剖、肉眼及顯微鏡觀察，均無被壓制入水證據，基於「無罪推定」原則判王無罪。

最高法院以未調查案發前後雨量及河床沖刷變化、未詳查王在事發後是否為母親做人工呼吸等疑義，且未查明王帶高齡、中度智障母親要洗溪戲水，未隨侍在側及時救助，是否涉過失致死犯行，在2020年12月間再次撤銷發回更審。