大陸5月製造業採購經理指數（PMI）為49.6％，較上月上升2.2個百分點，接近第1季製造業採購經理指數均值。(摘自大陸國家統計局)

大陸國家統計局今（31日）發布5月製造業採購經理指數（PMI）為49.6％，較上月上升2.2個百分點，接近第1季製造業採購經理指數均值。資料顯示，隨著疫情防控形勢逐步好轉，一系列政策落地實施，企業生產和市場需求有所回補，經濟運行趨於恢復。

5月份，非製造業商務活動指數為47.8％，比上月上升5.9個百分點，非製造業景氣水準明顯改善。

從細分行業來看，涵蓋製造業產業鏈上中下游的21個細分行業中，有16個細分行業採購經理指數較上月上升，有12個細分行業採購經理指數高於50％，表明製造業各產業恢復較為協同。

從不同規模企業來看，大型、中型和小型企業採購經理指數較上月均有上升，其中，大型企業升至50％以上，表明隨著疫情防控形勢好轉，大型企業較快回歸正常運行，中小企業也趨於恢復。

服務業商務活動指數為47.1％，比上月上升7.1個百分點。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數位於55.0％以上較高景氣區間；住宿、其他金融、租賃及商務服務、生態保護及環境治理等行業商務活動指數繼續低於臨界點。