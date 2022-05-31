Roxy Yang是圈內有名的舞蹈老師，曾與藝人琳妲一起練舞，感情看起來相當融洽，Roxy長相甜美，身材火辣，穿衣風格又酷又辣，在網路上小有名氣。還曾經和徐若瑄合作廣告，除了會跳舞還會打爵士鼓，多才多藝令人刮目相看。近日她拍攝cover影片釋出花絮，花絮中她只穿著bra型內衣坐在爵士鼓後打鼓，模樣相當帥氣。

Roxy於今（31）日凌晨上傳一段影片，畫面中她坐在爵士鼓後，手中拿著鼓棒，跟著節奏打鼓，動作帥氣俐落，她配文寫下：「現場live15秒版 給過嗎～（點擊影片看全螢幕）第一次嘗試雙手轉鼓棒」，她這段表演是cover周湯豪的新歌愛上你算我賤，更自封台灣最辣鼓手，有網友注意到Roxy在影片中的穿著非常霸氣，她一頭長髮披散，隨著打鼓時飛舞，脖子帶著皮製的頸鍊，上身只穿著黑色繡有名字的bra，渾圓美胸隨著打鼓動作跳動，讓人看了忍不住內心澎湃。

啦啦隊女神倪暄更在底下回復「帥炸」，不少粉絲看到影片後狂讚「我見過的最火爆的表演。」、「會玩樂器的女生就是正」、「苦練有成，帥爆了！」、「這太辣了」、「帥氣爆表」、「太短不夠看 不給過」、「我不知道眼睛要看哪」、「光影變化跟眼神氣勢真的不得了」

Roxy也透露這次拍攝的小故事，與影片中吉他手和貝斯手是在廣告中認識，他們是徐若瑄腹肌rock 增肌減脂廣告的樂團表演者，徐若瑄是主唱，Roxy是鼓手，在鏡頭中她只有遠遠出現，不過也因為那項工作與吉他手和貝斯手結緣，直誇與他們合作影片加分很多。