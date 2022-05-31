大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會5月31日發佈中國採購經理指數，顯示5月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數同步回升，分別為49.6％、47.8％和48.4％，雖低於臨界點，但明顯高於上月2.2、5.9和5.7個百分點。表明近期疫情形勢和國際局勢變化等因素對經濟運行造成較大衝擊，但隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，經濟景氣水準較4月有所改善。

其中製造業PMI在4月較低基數水準上回升至49.6％。調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的行業由上月的9個增加至12個，製造業景氣面呈現積極變化。而產需兩端都有所恢復。生產指數和新訂單指數分別為49.7％和48.2％，比上月回升5.3和5.6個百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。

而服務業的商務活動指數為47.1％，高於上月7.1個百分點，服務業景氣度較快修復，但仍低於往年同期水準。從行業情況看，21個行業中有17個商務活動指數高於上月，其中零售、鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業位於擴張區間，業務總量較上月有所增長；但住宿、租賃及商務服務等行業繼續位於40％以下低位，市場活躍度持續較低。