本土疫情嚴峻，不少公司行號及學校都實施了居家上班和遠距教學，不過並不是所有的工作都能在家進行，許多人還是需要到公司上班，而近日就有一位網友分享了朋友因為不想上班，想在家休息，因此動手加工了快篩試劑，對方用紅筆在快篩試劑上多畫了一條線，製造出假確診的狀況，而該名網友在看到友人的照片後卻相當傻眼。

因不想上班加工快篩試劑。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友分享好友近日傳給她的快篩試劑照片，她表示友人非常不想上班，但是快篩的結果是陰性，於是對方靈機一動，想用投機取巧的方式在快篩試劑上動一些手腳，讓結果看起來呈現的是陽性，因此原PO友人就拿出紅筆，在試劑上畫出一條惟妙惟肖紅線，並拍照傳給原PO看，詢問原PO紅線是否會太假。

而原PO在看到對方傳來的照片後瞬間傻眼，並打臉對方，告訴友人先把試劑後方的紅筆收起來，否則偽造的紅線再真，也會因為後方的紅筆露出馬腳，原PO雖然認為她與友人的對話相當有趣，不過她也很擔心對方若是拿假的陽性快篩試劑去請假，可能會有所風險，而貼文一出後，也立刻引起大量的討論。

網友認為原PO友人的舉動很不明智。(圖/翻攝自Dcard)

原PO友人的荒唐舉動吸引許多網友在貼文底下留言，不少人看到原PO友人加工的紅線後，紛紛給予對於紅線外觀的評價，不過也有網友給出實際建議，認為原PO友人此招會招致嚴重的後果，不僅可能會被公司開除，甚至還可能會被罰鉅額的罰款，勸對方要好好想清楚；因為染疫而快篩陽性是非常煎熬的，因此希望大家都能身體健康，好好保護自己，將醫療資源留給真正需要的人。