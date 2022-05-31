車禍糾紛幾乎每天都會上演，若是剛好不幸撞到名車，那賠償的維修費可說是非常可觀，讓不少人都相當頭痛。近日在大陸廣東省廣州市就有一名男子騎乘電動車時，不慎撞上了一輛藍寶堅尼（Lamborghini）Urus，本應該賠償巨額維修費，但他卻當場下跪痛哭，求車主原諒他，車主心軟同意自己處理車損，想不到騎士隨即在網路上發文炫耀，甚至還說「一句話」，惹怒不少網友。

根據陸媒報導，這名騎士5月29日騎電動車撞上一輛藍寶堅尼，導致對方車輛前翼子板出現明顯凹洞，而他當下還不知維修費要多少錢，竟直接向藍寶堅尼車主下跪，並痛哭求饒，結果最後車主心軟同意自己處理，不向他索討任何維修費

藍寶堅尼前翼子板出現明顯凹洞。(圖/翻攝自微博)

然而，男子之後卻在微信向朋友炫耀，「炒大牛（藍寶堅尼）了，下次爭取炒個波子（保時捷）」，甚至有朋友問他為什麼要跪地求饒，他大方表示，當時下跪求饒就是在演戲而已，這樣就不用賠錢。男子不知悔改的行徑讓不少網友看了紛紛痛批，「這年頭人都那麼不要臉了？下跪也能炫耀了」、「這種人一定要追究到底，千萬別放過他」、「人善被人欺」、「充分詮釋了什麼叫不知羞恥」。

騎士事後不但沒有絲毫歉意，還在微信上向朋友炫耀此事。(圖/翻攝自微博)

騎士事後不但沒有絲毫歉意，還在微信上向朋友炫耀此事。(圖/翻攝自微博)

另外，報導還指出，藍寶堅尼車主原本打算用保險處理車損，但因保險過期，等於沒車損險，因此修車的費用最後得由自己來承擔。行車糾紛層出不窮，建議大家遇到車禍還是要先報警，以免後續有不必要的麻煩。