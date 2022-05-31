想要生活品質好，除非你真的是天選的超級幸運，要不然天底下沒有能不勞而獲的，有些人對工作、生活充滿熱情及活力，不過也有些人卻總提不起勁，以下３星座總被「惰性包裹」著，被動到一定要有人或壓力存在他們才有動力往前。

#雙魚座

雙魚非常會拖延希望有人幫忙甚至不做。(圖/翻攝自觸mii)

有「重度拖延症」的雙魚座想法單純、簡單，需求很容易就滿足，所以在很多事沒太大爭取慾望，屬慢性子的雙魚，時常會把工作拖到最後一刻才會去解決，甚至希望能拖到有人幫著他們一起完成，或想著能拖到不做那更好啊！不過若真的威脅到生計雙魚也是會有動力向前的。

#雙子座

因為雙子好玩樂，所以很難對其他事保持專心。(圖/翻攝自觸mii)

樂天派的雙子，對於生活以安穩、開心為主，他們為保持前兩個生活需求，所以看起來玩心特別重，無時無刻都想保持愉快的狀態，常等事情到眼前了才去解決，若工作環境使他們感受到壓迫，他們會另尋出路，認為只要能有飯吃就行！

#天秤座

天秤座做事十分悠閒毫不緊張，反倒是身旁的人替他著急。(圖/翻攝自觸mii)

天生惰性強的天秤座，常有自己的生活步調，對於被交代的事情處理起來看似從容，但卻會把身旁的人急死！不過他們也仍不感到緊張，因為天秤認為就算再拖事情最終也有辦法解決，但當壓力真的大到天秤喘不過氣，他還是會逼著自己往前的！

態度能決定高度，懶散的心態會給他人留下不好的印象，甚至也會帶給團體困擾，高品質生活本來就得靠自己來爭取，但每個人所需不同，所以在不造成他人困擾的情況下，開心過自己喜歡的日子那也沒什麼不可！