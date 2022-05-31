Djokovic and Nadal to meet in their 59th clash! 🇷🇸🤜🤛🇪🇸



Check out some numbers before this epic quater-final match kicks off! 📊#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2022

今年法網的其中一場男單8強戰比決賽還令人矚目，這是兩位天王喬柯維奇（Novak Djokovic）、「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）生涯第59次交手。喬帥的教練、名人堂選手伊凡尼賽維奇（Goran Ivanisevic）表示：「對於球迷來是個美夢，但對於教練來說可不是。」

身為教練，伊凡尼賽維奇當然不希望喬柯維奇提前遭遇納達爾，他指出兩人的狀態都很好，並且非常熟悉彼此，在球場上互相沒有秘密。伊凡預感苦戰必至，開玩笑說：「他已經準備好打10盤了，如果他們明天必須打滿10盤。」

過去兩人58次交手，喬柯維奇取得30勝，不過這次是在法網對決，伊凡尼賽維奇也坦承納達爾始終是最大熱門，盛讚納達爾在羅蘭蓋洛斯（法網主場）的長期統治力，熟悉每一寸土地。喬帥雖然相信一些似是而非的理論，包括拒打疫苗，但他的出發點都是照顧身體。伊凡說：「Novak十分愛護自己的身體，他的狀態非常棒，未來幾年還可以維持在巔峰。」

伊凡尼賽維奇預告這將會是法網史上最偉大的8強戰，「明天的我只是做為一位觀眾在場邊鼓掌與支持。」該場比賽預計台灣時間6月1日凌晨2:45開打，在當地時間是晚上，納達爾曾表示不喜歡打晚場，因為濕度較高會讓球速變慢，這可能是對喬柯維奇的一點點利多。