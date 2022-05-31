每個人都有自己為人處世的方法，有的人個性直爽，什麼都清楚明白的表現在臉上，但是有些人卻喜歡隱藏自己，看上去天真無邪的樣子，其實很有心機，《搜狐網》運勢命理專欄點名，天秤座、雙子座、雙魚座就是這類型的人。

▍天秤座

天秤給人乖巧有禮貌的感覺，不管對誰都是和藹的樣子，但是他們卻也給人一種距離感，好像怎麼也走不到對方的心裡去。一般來說，他們都會真誠的對待別人，但是在一些事情上，他們的目光是很敏銳的，能夠趨利避害，將自己置身之外。天秤的心機只有在涉及到他們自身的時候，才會表現出來，非常善於偽裝自己。

▍雙子座

雙子總是很樂觀、積極的樣子，看上去機靈又善變，在一些事情上隨心所欲，常常為大家帶來快樂和歡笑，非常受歡迎。如果真正的跟雙子在一起，就會發現他們其實還是很有心機的人，不會讓自己吃虧的。他們腦子靈活，轉的很快，知道什麼事對自己有利，什麼事對自己不利，也會積極尋求方法，達成自己的目的。

▍雙魚座

雙魚總是讓人有一種單純善良的感覺，他們待人都是很溫暖的，而且還經常裝可愛，動不動就尋求幫助，好像自己很弱的樣子。雙魚情商高，會說話，讓人相處起來很舒服，但若覺得他傻傻的好欺負，那就錯了，雙魚其實很有心機，很會利用別人為自己做事，有時候撒個嬌就能讓自己得到很大的優勢，經常是扮豬吃老虎。