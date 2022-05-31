大陸國務院副總理劉鶴昨（30日）出席中國工程院第16次院士大會開幕式時強調，要按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，在做好現有工作基礎上，加強幾方面的研究力度：

一是加快疫情科研攻關，加強病毒機理研究和疫苗藥物研發，深入研究人類流行病面臨的重大轉變；二是確保產業鏈供應鏈暢通。補齊基礎軟體、核心硬體、基礎原材料等突出短板。

三是重視科技保障糧食安全。加快生物育種，加強土地保護和改造，提高肥料生產使用效率；四是立足資源稟賦提升能源保障水準。提高資源勘探和開發水準，重視煤制油制氣、智慧電網等技術研發，同時推進綠色高效新能源的開發。

五是加強網路資訊技術研究。確保網路技術體系可控性，加強人工智慧技術研發，重視區塊鏈、數位貨幣等技術創新；六是探索科技助力城市管理。探索更科學的城市規劃佈局和智慧城市技術路徑，結合疫情防控研究極端情況下的城市運營調度。