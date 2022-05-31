根據一份非正式的調查，全台知名廟宇如台北龍山寺有59億以上，台中大甲鎮瀾宮的總資產有20多億元以上，另如雲林北港朝天宮有16億元以上，而台南南鯤鯓代天府的總資產有30億元以上，至於台北行天宮則有76億元以上。

世界上有幾個知名的大型宗教活動，一個是伊斯蘭教的「麥加朝聖」，每年參加者約有200萬人；一個是印度教的「大壺節」，參加者動輒破億，而以半體導產業科技聞名的臺灣，「大甲媽祖繞境」祈福活動已是揚名國際的宗教盛事，每年參加者約有200多萬人，其背後商機高達新台幣50億元！蓬勃的宮廟活動是臺灣寶貴的本土文化資產，但卻為何在社會治安層面上飽富爭議？

我國在科學技術方面位居世界前沿，而在文化上仍保留相當傳統的一面，遍佈全國的宮廟更是國人心靈的寄託。根據內政部統計，全國總共有12,279間寺廟，比便利商店的數量還多，而且這只是有登記的寺廟，若加上未登記的宮、院、道場…等，實際上的數量可能超過數倍，其密度之高誠屬罕見，不僅展現出臺灣包容多元宗教的文化特性，也顯示出各宗教在臺灣這塊土地上相互尊重、交流融合的珍貴價值；而每年4月開始，大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、北港朝天宮、新港奉天宮相繼舉辦約一週的繞境，參加者跟隨媽祖徒步行腳數百公里從中得到收穫和啟發，這些蓬勃的宗教活動背後隱含對國家社會的巨大影響力，以下從三個面向來探討：

一、人文：臺灣是多元宗教社會，佛教、道教、伊斯蘭教、基督教、天主教…等都有眾多信徒，最普遍的是拿香拜拜並已融合「儒釋道」的「佛道教」。同時臺灣人的信仰跟地理環境很有關係，由於我國四面環海，自古以來保佑船隻航行平安的媽祖自然成為臺灣的重要神祇，隨著時代的演變，現代人的眼中媽祖已不單單是保佑航海安全，更多的是守護人民的象徵。

二、經濟：神明雖是超脫世俗的概念，但宮廟畢竟是真實世界中的存在，有些宮廟因香火鼎盛而存下驚人資產，其來源自個人的香油錢、安太歲、光明燈…等，或是財團企業捐贈；香火鼎盛的大廟，其財務都能夠與上市集團公司一拼，例如台北行天宮，其資產高達新台幣70億以上，或是南投紫南宮每年讓信眾們「借」出高達4億元的「發財金」，但信眾的「還金」居然逼近7億元。

三、政治：地方政治人物會去廟會活動造勢，總統及五院首長更時常有宮廟參拜行程，其原因除了祈福外，自然是想要打入地方勢力。在比較傳統的地區，宮廟不只是信仰核心，更是地方事務中心，假如你是政治人物，當打入宮廟體系時，就代表著你有更高的機會跟意見領袖、樁腳和角頭互動；總結下來，「宮廟是地方選舉的入門磚」，當你進門後，便能在意識形態或政見層面上與對手分出差異，這也是為何宮廟活動屢屢能見到政治人物的身影。

宮廟文化在臺灣影響力最大的屬「大甲媽祖繞境」，其歷史可追溯到雍正十年，起初的繞境活動參加人數不過百人，到現在已成長到百萬人的規模。繞境的終站是嘉義新港奉天宮，參加者歷時9天8夜徒步來回長度超過300公里，這是一場追尋信仰與考驗毅力的試煉，走到腳部受傷和脫水都時有所聞。

籌辦繞境活動，工作人員除了處理香油錢的財務組，還有超過700人的醫療組，另外就是負責管理路途安全的交通隊；要辦理好這樣大型的活動，背後資源必不可少。以今年來說，就有超過12家上市櫃公司出錢贊助繞境，或是與鎮瀾宮推出聯名商品販售。香油錢方面每年約收到2000萬到2400萬之間，佔全年香油錢1.6億台幣的15%。在繞境途中最可觀的收入，當然是必不可少的餐飲攤販及相關耗材廠商，估計總體產值多達50億多元，外界保守估計鎮瀾客的資產超過新台幣20億元，廟產多到讓它成為地方勢力與政治人物覬覦的對象，這從董事名單中可窺見一二，其中不少人更是法院、檢調常客；複雜的背景總讓一場神聖的宗教活動引來社會爭議，這凸顯出臺灣社會對宮廟活動的極端兩面看法，一面是繼承臺灣人的信仰文化傳統，它是許多人祈福求平安的寄託，而且因為信仰者眾，帶來巨大的經濟規模；另一面卻體現出社會結構分級的殘酷，以及利益背後的勢力競逐。