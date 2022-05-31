彰化縣溪湖鎮湖北國小絃樂團，成立至今已十年，今年校方將在6月5日舉辦「徜徉的美好～湖北國小絃樂團十年有成音樂會」，地點就在員林演藝廳。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

湖北國小弦樂隊自2012年8月成立，創團之初由音樂老師李幸錠指導，當年成立不到半年時間就勇闖全縣比賽，沒想到一舉拿下冠軍，當時造成轟動。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

莊世雄說，今年音樂會由本校絃樂團與Pegasus 創意絃樂四重奏擔綱演出，展現絃樂團的音樂之美，學生們利用課業之餘透過團練、分部過程中，培養團隊默契。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮湖北國小絃樂團，成立至今已十年，今年校方將在6月5日舉辦「徜徉的美好～湖北國小絃樂團十年有成音樂會」，地點就在員林演藝廳，校長莊世雄表示，小朋友正如火如荼的準備練習中，希望能在這疫情嚴峻的時刻，用優美的音樂來療癒人心，與大家一起對抗疫情。

湖北國小弦樂隊自2012年8月成立，創團之初由音樂老師李幸錠指導，當年成立不到半年時間就勇闖全縣比賽，沒想到一舉拿下冠軍，當時造成轟動，也讓縣內各校刮目相看，如今十年過去了，湖北亦是全縣和全國中區音樂比賽的常勝軍，更曾連續7屆拿下全縣優等或第一名。

莊世雄表示，在疫情期間要舉辦售票演唱會確實不容易，樂團成軍10年演出頻繁，包括校內母親節音樂會、畢業典禮、迎新活動等，另外每年3、4場的活動邀約，我們的孩子都擁有豐富的演出與學習觀摩經驗，要登上大舞台絕對沒問題。

莊世雄說，今年音樂會由本校絃樂團與Pegasus 創意絃樂四重奏擔綱演出，展現絃樂團的音樂之美，學生們利用課業之餘透過團練、分部過程中，培養團隊默契，去年因疫情三級警戒，樂團還利用錄影方式，替前線醫護人員加油，如今把這份誠摯的心帶進音樂廳，與大家分享撫慰人心。

指揮老師許喻涵表示，十年可以很長，也可以很短，從樂團草創到發展、從成長到茁壯、從校內到校外，十年的蛻變讓我們可以站在舞台與大家分享，此次「徜徉的美好音樂會」曲目相當精彩，歡迎大家一起走進演藝廳，擁抱音樂的美好。