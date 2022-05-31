「你比港姐還醜！」在1993年的香港，這句話曾經在當時成為最流行的損人話，起源就來自同年「香港小姐」冠軍的莫可欣，莫可欣1969年出生於香港，在參加香港小姐選拔前是一名生物研究助理，一般來說，香港小姐的顏值和氣質都是非常高的，莫可欣的臉蛋和身材相較之下都遜色了些，卻因武打巨星成龍獨排眾議大力推薦，因此莫名其妙當上了香港小姐，連無線的老闆邵逸夫都對她的當選十分不滿，還被冠上「最醜港姐」的封號，甚至在當時引起了香港傳媒對於「美」的爭議。

莫可欣當選香港小姐冠軍。（圖／翻攝自微博）

大家雖不太認可莫可欣的冠軍頭銜，但無可否認的是她的氣質確實出眾，不僅擁有碩士學歷，還精通三種語言，據說她當時參加香港小姐選拔也是陰差陽錯，被母親趕鴨子上架般逼去參選，本來只是想走個過場，最後莫名其妙得了冠軍回來。而莫可欣本人雖然被稱為「最醜港姐」，但是她卻嫁給了香港最帥男星方中信，兩人愛情長跑12年，終於在2008年修成正果，成功步入禮堂，還生了一個女兒。

莫可欣一家三口。（圖／翻攝自微博）

一開始他們的戀情也不被看好，因為方中信前兩任女友都很好看，且可能是因為劇中角色的關係，方中信一直被誤認是渣男，對感情不忠誠，兩人在宣布要結為連理時，也曾被外界質疑是不是「奉子成婚」，但他們結婚14年來從沒傳過其他緋聞，默默用時間證明他們的愛情。莫可欣雖然不是那麼好看，可是不漂亮難道就不值得被愛嗎？莫可欣用她的人生完美回答了這個問題，就算曾經被稱為「最醜港姐」，但她的高智商及才華依然可以讓她的人生光芒萬丈，找到屬於自己的幸福。