今（31日）天是新莊地藏庵文武大眾爺聖誕千秋，新北市政府秘書長林祐賢上午特別代表市府前往參拜祝壽，並為民祈福，祈求合境民安，同時敬獻「保境祐民」匾額，感謝新莊地藏庵長期對於地方的付出。

新北市政府秘書長林祐賢上午代表市府前往參拜祝壽，並為民祈福。 新北市政府提供

林祐賢表示，新莊地藏庵是新莊區最古老廟宇之一，建廟超過260年，秉持地藏王菩薩及文武大眾爺慈悲為懷精神，致力各項公益慈善、社會教化，去年公益捐款近500萬元，照顧新莊區各級學校、低收入戶、老人福利中心等，並設立大眾圖書館、活動中心、國樂班推廣藝文活動，滋養民眾心靈。此外，還捐贈防疫物資支持市府防疫政策，為善不遺餘力，年年榮獲本市及內政部績優宗教團體肯定。

新莊地藏庵主委張永寛表示，農曆5月2日（今年國曆5月31日）是大眾爺聖誕，百年來地藏庵都會舉行三獻禮祝壽祭典，並從農曆4月最後1天至5月2日舉行文武大眾爺祭典，就是俗稱的新莊大拜拜，由「暗訪」、「日巡」揭開序幕，並於正日舉辦祝壽祭典。為配合防疫，109、110年取消遶境活動，今年也因應疫情縮小遶境規模及紅壇數量，並簡化儀式。

民政局長柯慶忠表示，「新莊大拜拜」盛行百年，接連3天的文武大眾爺祭典包含暗訪、日巡及法會活動，「暗訪」從第一天下午遶行新莊押煞除穢到半夜，路線以小巷弄為主，「日巡」則是主要幹道，目的都是巡視地方保佑安寧。

柯慶忠說，暗訪、日巡的遶境活動也發展出獨特的官將首文化，不但被指定為本市民俗類無形文化資產，今年新北燈會還特別以新莊地藏庵立面樣式設計「廟埕搬戲」燈區，及6座吸睛的官將首、八家將臉譜，讓民眾遊藝其間，感受無形文化資產的底蘊，並於燈會結束後移展碧潭，持續展現傳統文化價值。

民政局並特別提醒指出，國內疫情仍嚴峻，請各宗教團體依現行防疫指引完善防疫措施，也請民眾至寺廟參拜做好自我防護，保持社交距離，若有發燒、感冒、呼吸道等症狀，請盡速就醫，保護自己也保護他人。