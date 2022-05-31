全球新冠肺炎疫情進入後期，但經濟衝擊仍持續影響各國發展，加上俄烏戰爭干擾供應鏈，引發高通膨環境，市場也因此擔憂全球經濟出現衰退潮，不過有經濟學家認為，還沒有到衰退的程度，但在未來的12個月以內，低經濟成長、高通貨膨脹的狀況是一定會發生。

CNBC報導，全球經濟衰退並非迫在眉睫的危機，但成本上升和經濟成長趨緩則是已經出現的訊號，經濟學人全球首席經濟學家Simon Baptist表示，「俄烏戰爭與疫情持續破壞供應鏈，因而出現停滯性通貨膨脹的特點，未來至少12個月都會出現低成長、高通膨的經濟狀況。」

疫情與俄烏戰爭大幅改變各項產品的供應，迫使燃料、糧食等日常用品的價格上漲，Simon Baptist說：「大宗商品的價格將從下一季開始回落，但仍持續高於俄烏戰爭前的水準，原因很簡單，就是由俄羅斯提供的商品將永久減少。」

報導指出，儘管物價上漲會給家庭帶來痛苦，但世界許多地區的成長雖然緩慢但仍在進行，且就業市場並未崩潰，許多經濟體的失業率甚至是幾十年來的最低水準。

對此，Simon Baptist表示，「對於幾乎所有亞洲經濟體來說，如果衰退是代表連續出現的負GDP時期，那是不太可能發生的，所以在某種程度上，它不會像眼前的數字看起來那麼糟糕，即使有衰退風險，許多消費者也有充足的儲蓄，並囤積日用品。」

澳洲安保資本（AMP Capital）首席經濟學家Shane Oliver也不認為全球經濟衰退即將來臨，「至少在未來的18個月內不會發生，資產報酬率或長期債券報酬率與短期利率之間尚未出現反轉或衰退跡象，即使現在出現衰退訊號，但真正發生的平均時間為18個月。」