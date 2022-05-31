中國駐美使館5月31日消息，據報導，美伊利諾州民主黨聯邦參議員達克沃絲於5月30日抵台訪問。大陸駐美大使館發言人表示，美國會有關議員訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國駐美使館稱，中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止與台開展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。

據報導，美國聯邦參議員達克沃絲30日晚間率團抵達台灣，展開至6月1日的訪問行程，蔡英文總統31日上午於總統府接見達克沃絲及訪團，就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

張惇涵表示，台灣人民對達克沃絲參議員並不陌生。去年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，達克沃絲、蘇利文（Dan Sullivan R-AK）、昆斯（Chris Coons D-DE）等三位參議員專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」。

他說，達克沃絲為「參院台灣連線」成員，長年堅定力挺台灣，並多次在聯邦參議院推動或連署友台議案。諸如2021年7月，達克沃絲員與柯寧參議員（John Cornyn R-TX）共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與我國軍建立夥伴計畫，已獲納入《2022會計年度國防授權法》（NDAA 2022）通過立法。近期提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。這個月中旬，達克沃絲也與其他51名參議員聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）。

張惇涵表示，此次訪問團是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham R-SC）率重量級國會議員來訪後，相隔1個多月，美方再度有重量級參議員訪台。