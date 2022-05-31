現年40歲的小蜜桃姐姐(朱安禹)，出身幼幼台給人親切活力印象，早期陪伴許多大小朋友長大，11年前風光嫁給號稱身價10億大陸富商，隨後她淡出演藝圈並在上海定居，轉而照料膝下一對子女；近來她和好姊妹王心凌同框，隔空對唱近來再度翻紅的《愛你》一曲，要來替對方加油打氣。

39歲好姊妹王心凌因《愛你》竄紅，陸媒指出代言費1300萬新台幣，驚人熱度使眾人紛紛模仿翻唱。近來朱安禹跟風拍攝一段影片，與王心凌隔空對唱《愛你》，並寫下「你們要的《愛你》隔空合唱來囉，寶貝sis要加油哦。」替正在參與節目的王心凌獻上鼓勵，兩人合唱默契感十足，展現親姐妹般的好交情。

影片中，朱安禹和王心凌接力對唱《愛你》，也不忘和粉絲進行互動，除不忘對鏡頭前粉絲打招呼外，也大方比出愛心手勢。驚人的是，留著俏麗短髮的朱安禹，在影片中穿上黑色絲質洋裝，戴了一條名貴首飾，久違露面展現40歲凍齡美貌，全身上下飄散出一股貴婦氣息，最後還和王心凌共同放電比愛心手勢。

水蜜桃姊姊和王心凌唱《愛你》後，甜甜比出愛心手勢和粉絲互動。(圖/水蜜桃姊姊 微博)

網友們對兩人空框感到非常驚喜，紛紛留言道：「超甜真是好聽」、「水蜜桃姊姊好可愛喔」、「隔空傳心凌姐姐的愛啊」、「好久的好朋友，這樣的友誼真棒」、「我宣布這是最好合唱版本」、「喜歡影片只因為妳們是好朋友」、「難得的娛樂圈姊妹情深」引來網友一頓猛誇。