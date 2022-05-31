台中一間神壇的許姓師父，2018年間對一名女客人小玲（化明）稱陰氣太重，需要找陽男處理，剛好他就是陽男，需不戴套內射才能成功排陰，小玲赴約後遭到對方以手部按壓全身，驚覺受侵犯，憤而報警處理。台中高分院審結，駁回上訴，維持依強制猥褻罪，判1年2月徒刑。可上訴。

判決書指出，許男2018年間在台中一處擺設神壇，從事祭改、問事、改運與補財庫等工作，小玲在友人介紹下認識許男，同年8月間許男向小玲說，「妳陰氣太重，要找陽男排陰，狀況很嚴重，一定要不戴套內射才能對身體有幫助。」小玲起先不願意，數度拒絕。

孰料，許男不放棄，持續洗腦小玲要進行排陰儀式，小玲僵持不下，便詢問友人A的意見，友人A遂出借住處當作排陰場地，許男於同年月間帶著助理一同赴約，儀式中許男要求小玲全身脫光，僅著內褲，接著便整個人趴在小玲身上，以雙手自頭部、胸部一路向下按壓全身，嚇得小玲驚慌失措，於儀式結束後報警處理。全案經由檢察官起訴。

對此，許男辯稱，事發當日他僅有處理小玲頸部、腰部及腹部的受傷問題，有向其告知處理過程中會觸摸身體，且治療過程中還有他人在場，按壓穴道時，小玲也笑笑的，不曉得為何要這樣指控他。

許男一審依強制猥褻罪，遭法院判1年2月徒刑，案經許男上訴，台中高分院勘驗證據，認定許男在改運時，至多僅需以香爐或法器，在身體周圍來回煙燻擺弄，無須要求客人脫光衣服，且許男對小玲做的舉動，不同於以往的消災儀式，也與專業人員進行復健的治療不同，認定其觸摸小玲私密部位之行為僅是在滿足自身慾望，原審無違誤，駁回上訴。可再上訴。