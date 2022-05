美國聯準會(Fed)理事沃勒(Christopher Waller)周一表示,聯準會應準備好從現在起的每次會議均升息0.5個百分點,直到確實抑制住通膨。此番發言突顯出美國央行內部對於緊縮政策的激進程度意見相當分歧。

沃勒在德國「貨幣和金融穩定研究所」(Institute for Monetary and Financial Stability)發表演說後表示,我將在每次會議上都主張升息50個基點(2碼),直到我們看到通膨大幅下降。在此之前,我不認為有停下之處。稍早前他證實自己希望在接下來的「幾次」會議上,都以這樣的幅度調升利率。

在沃勒發表此番言論後,緊接著聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)和美國總統拜登周二將會面討論美國和全球經濟情勢。隨著美國的消費者通膨率創下40年新高,聯準會正面臨艱鉅的挑戰,即給需求降溫以抑制通膨,同時又不會導致經濟陷入衰退。

根據路透社/Ipsos上周發布的民調,因美國人飽受高通膨之苦,拜登的支持率在上周跌至36%,創下就任以來新低,在11月8日的中期選舉,其領軍的民主黨可能至少失去國會參議院或眾議院控制權的警鈴大響。

聯準會決策官員在5月會議上將基準利率調升50個基點至介於0.75%~1%,並表明在6月和7月會議上也將再各升息50個基點。

目前該美國央行的討論重點已經轉向在今年接下來的會議應如何調升利率。大多數政策官員認為9月會議是擴大或縮減升息幅度,將取決於通膨在這個夏季下降多少。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)上周卻表示他支持在9月會議「暫停」緊縮政策,以便評估央行舉措對經濟和通膨造成的影響。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)則主張到年底時,聯準會應將基準利率提高至3.5%,這表示聯準會在今年剩下的所有會議都必須升息0.5個百分點。

與布拉德一樣立場偏向鷹派的沃勒表示,他希望到年底時,央行將政策利率提高到「中性水準」以上。

根據聯準會決策委員會在3月會議提出的預測中值,央行官員認為所謂既不會激勵、也不會限制經濟增長的「中性」利率約在2.5%。

目前投資人認為到今年底,聯邦基金利率將升至介於2.50%~2.75%。

此外,沃勒表示他有信心,美國強勁的勞動力市場能應付利率升高,同時失業率不會顯著增加,「如果我們能夠讓失業率只升至4.25%,我會認為這是一個了不起的表現」。目前美國的失業率為3.6%。

雖然上周五發布的通膨數據似乎再度證明通膨已經見頂,但沃勒表示這些數字並未影響他的看法,「無論考量哪種指標,整體通膨率已經超過4%大約一年了,而核心通膨率也還未降到足以在短期內達到聯準會設定的目標」。