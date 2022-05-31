弘光科大圖書館改造，規劃獨立空間的討論區。（陳淑娥攝）

弘光科大圖書館改造，規劃包廂式的卡座區。（陳淑娥攝）

弘光科大圖書館改造，規劃獨立空間的討論區。（陳淑娥攝）

弘光科大圖書館改造，規劃開放式討論區。（陳淑娥攝）

弘光科大為了讓學生在讀書時也能低接觸、高隱私，全新改裝打造的圖書館於31日啟用，設置獨立包廂式卡座區，有桌子、插座，還有開放式討論區，添購移動式電視播放簡報，更有多媒體互動體驗區及電競室。其中2樓有一面特殊牆面，使用近4000本書籍堆砌而成，全新場域特別舉辦命名活動，近期將公布結果。

弘光科大圖資長林佩蓉表示，圖書館從去年起開始進行耐震補強及室內裝修工程大改造，為了符合師生使用需求，2樓改造後設有開放式討論區、桌遊室、階梯區、多媒體互動體驗室、電競室、講座區、卡座區；3樓則增設藝術廊道、討論區，更設立靜音學習區，專門提供K書使用。改造後的圖書館2樓，有一面特殊牆面，使用近4000本書籍堆砌而成，這個全新的場域特別舉辦命名活動，命名結果近期將公布。

圖書館更新採多功能空間規劃設計，開放式討論區設置移動式大型電視，讓學生做報告簡報時方便觀看討論；階梯區則能舉辦小型活動；2間桌遊室放置40套以上的桌遊遊戲，讓師生休憩使用；3間多媒體互動體驗室則放置switch電玩，能活動舒展筋骨；講座區設有投影機螢幕，可以辦小型演講；電競室則有5部專業電競電腦，還有專業電競椅；卡座區則是開放式包廂，能提供1到2人使用，而且每個空間皆有獨立插座。

林佩蓉指出，考量極靜閱讀學習需求，三樓規劃為靜音學習區，除了中文、外文書庫外，同時設有藝術廊道增添藝文氣息，座位不另外設置獨立插座，避免有人打筆電敲打鍵盤發出聲響，或是手機充電不小心發出聲音，打擾了想安靜念書的人。

全新的圖書館每層樓皆有不同的功能性，重新開館啟用首日便令學生大為驚艷。張姓學生說，圖書館可以安靜地唸書、也能小組討論作業，還有娛樂空間，環境非常舒適，「我在這裡可以待上一整天，尤其卡座區的開放包廂，有專屬的個人空間，能充電、有無線網路，不必人擠人，真的是優質五星級圖書館。」另外一名陳姓學生說，她喜歡坐在靠走道的圓桌椅上，慵懶地看書，「在這裡好像是待在連鎖的咖啡廳內，很愜意。」