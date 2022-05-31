3年前醫學系畢業的27歲劉姓女子因與母親發生爭執，竟趁家人於凌晨熟睡之際，購買汽油在住宅潑灑點燃縱火導致父親死亡，最高法院駁回劉女上訴，考量她罹患思覺失調症，準備醫師考試中、有上進心，依對直系血親尊親屬犯殺人罪判刑10年，刑前監護2年定讞。

劉女罹患思覺失調症之精神病性症狀，2019年5月15日晚上她因細故與母親發生口角爭執後，緊繃之情緒及壓力無法排解，竟心生不滿，隔天凌晨3點多開車前往加油站購買汽油，作為助燃溶劑，再返回住宅附近停車。

同日凌晨4點多，劉女拿裝汽油的塑膠桶回家，將汽油潑灑至住宅1樓客廳沙發睡墊附近點火燃燒，劉女見火勢起後，立即逃離現場，並駕駛上開自用小客車逃逸，警消人員獲報到達現場撲滅火勢。

睡在住家2樓後方房間的劉女因聽聞燃燒聲響驚醒逃離，但睡在另一房間的劉父因火勢猛烈且濃煙密佈，吸入過多濃煙後倒地，導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡。

案發後，法官而考量劉女羈押在看守所，可能無法適時接受較正規之醫療，將使其精神病性之病症有加速惡化之虞，裁定令她先到相當處所施以監護2年，2020年12月檢察官執行指揮書將她送入嘉南療養院執行監護處分，接受治療約1年後，因病情明顯改善、繼續審理。

台南高分院考量劉女罹患思覺失調症未適時接受醫療體系之協助，致其精神狀態處於不穩定之狀況下，趁家人於凌晨熟睡之際縱火致父親死亡，考量她犯後並非毫無悔悟，母親表示願意原諒求輕判，判刑10年，刑之執行前監護2年，劉提上訴，最高法院駁回確定。