在地議員李家興（左1）、周玉琴（左3）、立委張育美（左4）、涂權吉（左6）也到場支持。（蔡明亘攝）

前桃園副縣長廖正井也喊話，別支持民眾黨，會影響市長、議員與總統大選。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今日一早前往桃園市楊梅區，持續請益之旅，拜會婦女會、青工會與宗親會等地方社團，前桃園副縣長廖正井、立委張育美、在地議員涂權吉、周玉琴與李家興皆到場支持。張善政舉藝人郭彥均事件痛批民進黨囂張，也喊話別投民眾黨，應團結把他的票數拉高。

張善政指出，這趟到桃園希望持續請益地方朋友，盼一步一腳印把支持的能量團結起來，許多人都覺得他已半退休，但有2個理由讓他堅持參戰，首先他忘不了曾待在桃園12年的感情，不會因為離開10年就變淡，桃園也是他的家，也是現今指標性的城市，他還是可以為這裡做點事。

他提到，近日最熱門的議題並非他的參選，而是郭彥均「很多孩子都走了」事件，行政院長蘇貞昌稱要咎責查辦，民進黨近年太過囂張，若他當選在桃園打拚，希望民進黨能體認到大家的不爽，應收斂一點。他也特別呼籲，今年選舉不要投民眾黨，要把他的票數拉高，希望領先的民調能繼續拉高，氣勢很盛也要請大家出來投票。

至於外界關注張善政何時將拜會立委呂玉玲？張僅說，目前尚未聯絡上，仍在努力中。對於呂稱自己只有一票，取得在地支持比較重要，張強調，她太客氣了，雖然她本身只有一票，但後面支持的鄉親力量相當大，所以當然需要她的支持。