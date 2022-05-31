台灣最美風景！一名機車騎士從銀行領了1萬元，將錢放在口袋中準備回家，結果鈔票竟然在他騎車的過程中，從口袋中飄出來、散落一地。所幸有熱心民眾幫忙撿起來送到警察局；而失主趕到派出所認領時，又驚又喜地喊說，一張鈔票都沒有少。

臉書粉專《鳳山警察波麗士》日前發文說，有一位女子抓著一大把千元鈔票走進鳳岡派出所，告知警方說，她騎車經過鳳山區鳳山捷運站前面的時候，看到好幾張千元鈔票飛散在地面上，本來想要告知前方掉錢的機車騎士，可惜騎士已經遠去，因此她下車與其他民眾一起幫忙將鈔票撿起來，並送到警察局。

警方獲報調閱路口監視器查看，發現整疊千鈔是從一名機車騎士褲子的口袋中噴飛出來，透過車牌號碼迅速聯絡到失主，請對方來派出所認領。而掉錢的民眾到派出所以後又驚又喜，透露稍早才從銀行領出來1萬元生活費放口袋，沒想到回家以後發現不翼而飛，著急焦慮的時候，就接到警方的電話通知。

失主透露，到派出所認領失物以後，發現1萬元的現金沒有任何的短少。而失而復得的心情讓失主轉憂為喜，激動感謝警察與熱心民眾的協助。而員警也提醒大家，重要財物要妥善保管、記得將鈔票放好，別再讓辛苦錢隨地『降落』。

失主的妻子也留言說，很感謝幫忙撿錢的騎士們與辦事效率極佳的警察們，大家都辛苦了，那天送貨回家發現錢不見了，緊張地找了好久，還好最後失而復得。貼文也引起網友討論，「真的是遇到好心善良人」、「經過的車子都放慢速度也很貼心」、「台灣最美麗的風景」。