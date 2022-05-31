【愛傳媒陳朝平專欄】立法院教育委員會突襲初審通過「大學法」修正草案，擬將校務會議中學生代表的比例，從現行的1/10提高到1/5。草案如經三讀通過，未來，各大學教師待遇、升等、評鑑、兼職、休假、借調等議題，學生有將間接參與審議，許多大學校長憂心忡忡，擔憂治校更加艱難，大學自治也將頻遭掣肘。

不知草擬大學法修法草案的目的，是藉著修法來提升台灣大學的水平，還是純粹為了增進青年學生民主參與的經驗？

《大學法》的宗旨在於「研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展」，不知教育部能否證明，當校務會議學生代表比例從10%提高到20%時，大學「學術研究、人才培育、文化提升、社會服務」的成績越佳，也越能「促進國家發展」？

教育部或許會辯稱，修法未通過，無法證明，那麼，就請教育部提供全球大學排名前300名大學的校務會議資料，看看世界卓越大學校務會議如何組成，學生代表比例又有幾多？

如果修法的目的純粹是為了增進學生民主參與的經驗，那麼，為了延續大學生畢業後進入社會的民主參與經驗，我們是不是也該劍及履及地修訂公司法和工會法，讓軍警公教、公共事業從業人員都能組織工會，且比照大學法修正草案，將工會代表在董事會的席次比例提高到20%？

否則，在大學校園享受慣了民主參與的年輕人一旦成了社會新鮮人，肯定會水土不服，鬧出許多事兒，不利於社會經濟穩定發展！

說實在的，在目前「鳥籠式大學自治」的環境下，遴選校長、提高教師待遇，學雜費、會考指考考些甚麼、學習歷程寫些甚麼，乃至於芝麻綠豆大的事兒，都得經過太上大學校務會議、也就是教育部的首肯，那麼，提高學生在校務會議的比例究竟有甚麼意義呢？

提高學生在校務會議的比例，也不是不可以；前提是教育部全面放手讓大學自治自理，無論校長、各學院院長、系主任的遴選、教師聘用、待遇、升等、評鑑、兼職、休假乃至於招生辦法、錄取標準、學生學雜費多寡，學生參與校務會議比例高低，全部交由各校自行決定。如此一來，權利與義務相當，校務會議的參與者才會真正地珍惜他們的參與權。

當然啦，再怎麼自由民主又開放的民主參與，肯定不能滿足每一個參與者，幸好，自由民主的社會，人們有選擇的自由，此校不滿意，大可不報考，此校不留爺，自有留爺處。況且，高中畢業生出國留學的管道既開，有本事出國念書，沒人攔著你！完全的自由民主和開放的環境，定然會產生一種微妙的制衡機制，這種微妙的制衡機制，使得辦學的人和組織，必須戰戰兢兢，把學校治理好，以便在師生的市場上，吸引夠格的師生，延續學校的生命。

已故的清華大學校長梅貽琦嘗謂；「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」！古今中外，從未聽說「所謂大學者，非謂有大師之謂也，有學生之謂也」！台灣學生千辛萬苦擠進哈佛史坦福，攻讀學位，肯定是衝著那學校大師如雲，學術地位穩若泰山而去，哪裡是因為他們讓學生參與校務會議呢！

說也奇怪，行政院和教育部不相信大學教授的治校能力，卻寄望高中畢業、大學四年都沒念完的毛頭小孩參與校務會議，提升大學治校成績？容我以君子之心，度小人之腹，敢情，那些嚷著提高學生在校務會議比例的人，滿肚子壞主意不過是想把大學民粹化，藉著小小兵的手，徹底毀掉台灣大學的殿堂？！

作者為資深媒體人

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