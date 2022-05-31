受鋒面接近及西南風影響，氣象局發布新北、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭、花蓮大雨特報，易有短延時強降雨，提醒今（31日）北部、東北部及東部山區有局部大雨發生，指出中午開始降雨全面，西半部亦有局部較大雨勢發生的機率，其中大台北有局部大雨或豪雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局表示，今天受鋒面接近及西南風影響，天氣不穩定，凌晨苗栗以北有一波明顯的雨勢，白天西半部及基隆北海岸出現短暫雷陣雨的機率偏高，上午降雨較為局部，中午開始會變得較為全面，其他地區午後出現短暫雷陣雨的機率也高。

氣象局提醒，午後雷雨發展得會比較早並且容易出現短延時強降雨，大台北有局部大雨或豪雨，各地山區及東北部地區也有局部大雨發生的機率，到了晚上降雨就會趨緩下來；氣溫方面，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約29至31度，其他地方在33至35度，沒下雨前天氣仍悶熱，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約24到26度。