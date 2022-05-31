安心食品（MOS摩斯漢堡）今日召開股東常會，董事長林建元表示，為提升對消費者服務的品質，積極投入服務流程科技化、自動化的發展，提升廚房製餐效率，以創新策略提高商品、服務及用餐環境的品質，積極推動數位轉型。MOS Order App除增設整合桌邊點餐服務，更串聯電子支付系統，提供消費者多元的支付方式

安心食品2021年合併營收仍達50億元，稅後純益約8895萬元，EPS為3.07元。安心食品在食安第一的堅持之下，追求永續發展的經營績效，在全體同仁共同的努力下，深獲消費者的認同與信心，並以長期穩定的股利政策回饋投資人。截至2022年5月31日止，全台總店數達302家店，較2020年度增加15店。

安心食品進一步拓展MOS Order App服務新功能「MOS安心取溫馨送」，消費者可以方便的以優惠價格購買電子商品票券，自用以外，也可以利用Line或其他通訊方法，將結合問候語的電子票券寄送給任何地方的親友，接收者持手機MOS APP內存放的電子票券，可到全台任一摩斯漢堡店面直接兌換餐點或禮品，自用送禮兩相宜。

安心食品堅持提供顧客「安心安全、健康美味」的餐飲服務，以食品安全為己任，嚴格把關食材來源，維持高品質衛生管理，並持續推動｢產品溯源、生產履歷、綠色三合一採購、廢棄物源頭管理」等經營政策。為守護消費大眾的安全與健康，疫情期間一直遵循嚴格的店員健康管理與餐飲製作標準以確保食安。遵照中央疫情指揮中心最新「餐飲業防疫管理措施」及各縣市規定辦理，摩斯漢堡以最高規格標準為顧客持續提供安心安全的用餐環境，共同落實遵循防疫準則。

逢疫情衝擊，安心食品盼能為在地農漁民盡一份心力，聯合舉辦農漁特產展售會及參與國際食品展覽，媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁會。每年3月更在全台各店鋪舉辦樂活市集，讓消費者可以方便直接於鄰近商辦及住家的店舖買到新鮮直送的蔬果農產。