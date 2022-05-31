桃園開設5-6歲BNT疫苗快打站，平鎮區新勢國小站秩序良好，家長也讚較便利。(呂筱蟬攝)

桃園市31日新增4處5至6歲幼童BNT疫苗快打站，其中平鎮區新勢國小9點開打8點多就有家長來排隊，因為上午、下午僅有各300名額且需事先預約，現場人流動線順暢，每人約10多分鐘就可完成接種。有家長說，診所空間狹小且又有施打成人疫苗太混雜，加開幼童快打站有其必要，也有人說因為幼稚園安排施打的時間無法配合，剛好快打站設置時間有休假趕緊帶小孩來，早打完疫苗心理會比較安心。

黃姓家長說，政府希望家長趕快帶孩子來打疫苗就配合，趕快打完得到保護力心理也比較放心，之前幼稚園雖然也有安排到鄰近的學校施打，因為要上班時間無法配合，最近政府加開加打站，雖然離家較遠因為有休假就趕快帶孩子來，上網預約也算是好預約，動線也算流暢。

也有家長說，家裡小孩分別為國小一年級及幼稚園大班，老大配合學校的專案施打，老二雖然也有造冊可打，但怕一次要照顧2個小孩萬一有不適狀況照顧起來比較吃力，剛好市府加開快打站趕緊預約，這樣讓家長有不同的選擇比較方便。王姓家長則說，雖然幼童也可以到診所打疫苗，但是診所狹小還有許多其他看病的患者，相較之下快打站空間大比較舒適，來打疫苗的人也相對單純讓人比較放心。

新勢國小校長葉春櫻說，今天快打站第一天上午有296人預約，下午則有170人預約，而校內1至6年級800多位學生已完成專案施打第一劑疫苗，這次加開5、6歲幼童快打站，鄰近中壢、龍潭都有民眾前來，現場秩序良好。