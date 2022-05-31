晶技(3042)股東會通過每股配息7.5元，由於下半年有美系客戶新機上市，且車用等出貨穩定成長，晶技表示，第3季應可維持成長趨勢。

晶技今天舉行股東會，受惠於終端客戶需求強勁，晶技110年合併營收為152.44億元，年增37.98%，營業毛利為56.27億元，年增68.84%，合併毛利率為36.91%，年增6.79個百分點，稅後盈餘為31.16億元，年增1.18倍，每股盈餘為10.06元，今天股東會通過每股配息7.5元。

大陸本土疫情趨於穩定，繼昆山之後，上海亦加速復工，讓飽受停工物流之苦電子產業鏈鬆了一口氣，晶技第2季營運可望持續成長。

晶技自結4月合併營收為11.5億元，年減27.7%，營業淨利為2.51億元，年減36.5%，稅前盈餘為3.36億元，年減10.9%，單月每股稅前盈餘為1.09元；累計前4月合併營收為43.67億元，年減10.9%，營業淨利為9.06億元，年減16.3%，稅前盈餘為11.41億元，年增2.3%，每股稅前盈餘為3.69元；晶技初估，第2季營收可望較第1季成長5%到10%。

展望第3季，晶技表示，由於進入傳統旺季，除美系客戶新機上市，車用等出貨可望穩定成長，預期業績應可維持成長趨勢。

今天股東會也完成董事改選，新任董事有：林萬興、林進寶、陳闕上鑫、郭雅屏、黃翔麟、許倖豪、弘鼎創業投資(股)公司；獨立董事有：余尚武、蔡松棋、蘇艷雪及王傳芬。