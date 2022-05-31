富采投控(3714)周二召開股東常會，依公司章程規定，授權董事會得每季決議分派季度現金股利，並報告股東會。富采未分派110年第1季至第3季之季度盈餘，第4季係發放全年度盈餘。會上通過每股現金股利2元之110年度盈餘分派案，並將於7月14日發放。而考量公司所處產業特性，會上討論將盈餘分派方式，由季分派調整為年度分派。公司董座也提及上海解封、大陸補貼、面板雙雄私募對公司狀況。

富采董事長暨總經理李秉傑會上表示，第一季表現與預期相近，有不錯結果，但第二季受到大陸封城影響，下游客戶包含自己營運均受到影響，加上長短料短缺問題，第二季營運恐不如預期，雖然六月一號上海將解封，但目前恢復速度不敢妄言。

mini LED為產品導向產品，大陸啟動補貼優惠，對今年營運多少有受益，對公司產品受益部分為電視為主，對量能可望有顯著拉抬，稼動率、拉貨力道助於第三季快速恢復，成本下降也有助力，但電視市場毛利率降低，公司也會仔細看待此現象，密切關注把產品推向客戶端。

富采今年度股東常會也通過私募籌資案，富采預計今年第三季完成定價並募集完成，目前應募人已公告為面板雙雄友達(2409)、群創(3481)，依照群創的公告，不高於2.2億元，以認購富采私募股數275萬股計算，面板雙虎的認股價格約當暫定低於80元；友達則僅公告依照參考價九折認購富采私募普通股。

富采為興建Micro LED專用6吋晶圓廠、購置磊晶製程及晶粒製程相關設備等資本支出，辦理111年度現金增資發行私募普通股，於普通股不超過7000萬股額度內(約占目前已發行股數的10.22%及占增資後9.27%的股權)。興建Micro LED專用6吋晶圓廠，透過晶圓基板尺寸提升帶來的效益降低生產成本，同時從Micro LED晶粒與高階LCD背板設計端著手，尋求巨量移轉技術上的突破，實現Micro LED量產目標，並獲得穩定的產品出海口，預期對富采財務及業務均能產生正面助益，並為股東帶來更高的報酬。

友達係富采內部人，為加快實現未來晶粒與面板結合的腳步，結合LCD及LED既有的基礎與技術優勢及產業鏈上下游整合，提高富采技術層次，並獲得穩定的產品出海口，取得先行者優勢及新產品定價話語權，脫離殺價競爭之惡性循環，實現Micro LED量產目標。藉由友達的加入，可深化及確保雙方長期合作關係，以及技術專利的保密性。

群創是全球唯一擁有完整大中小尺寸LCD面板及觸控面板的一條龍全方位顯示器提供者，藉由串聯整合產品製造供應鏈，可擴大未來產品銷售、產品研發合作或開發新市場，為對富采未來長期發展產生助益之策略性投資人。

友達為富采董事，截至111年2月底，友達集團合計持有富采9.26%的股權，預計參與認購本次發行之私募普通股6725萬股後，增資後約持有富采17.31%的股權。

友達與富采係屬長期策略合作夥伴關係，目前9席董事占有1席，相信董事會的公司治理架構足以監督富采的重大決策及保障股東權益，富采設置審計委員會，目前由5名獨立董事組成，占董事會席次的?半以上(獨立董事席次占公司董事會席位總數的55.6%)。獨立董事已審查並同意在即將召開的股東常會上提出的每一項決議，包括股票發行決議。公司有足夠的獨立性來降低內部人濫用股份發行授權為自己謀取利益的潛在風險，並評估其為公司創造協同效應的能力。

群創集團截至111年2月底持有富采0.14%的股權，預計參與認購本次發行之私募普通股275萬股後，增資後約持有富采0.49%的股權。綜上，富采辦理私募案引進策略性投資人後，應無股權結構變動致有控制權移轉或原經營階層喪失控制權之情形。

Mini LED需求將持續成長，富采也將進一步把Mini LED的量產經驗與能力運用在實現Micro LED產品上，協助產業快速達成Micro LED量產的目標。富采三大子公司中的晶成半導體具備第三類半導體、5G、功率元件、微波元件等化合物半導體代工技術與能力，目前正配合客戶需求進行產能擴充計畫，富采期望在112年讓大家看到佈局成果。

從實現未來需求，創造產業領導位置，這不只是富采成立的初衷也是經營方向，期望從核心能力出發，集結集團及合作夥伴的資源與力量，持續投入創新研發以實現最新世代的化合物半導體藍圖，成為全球「最佳化合物半導體投資平台」。