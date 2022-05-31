根據上海持續鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序總體方案，上海市副市長宗明31日表示，6月1日起全市將進入第三階段，全面恢復全市正常生產生活秩序階段，針對復商復市，購物中心、超市賣場、便利店、藥店等商業網點有序恢復線下營業，而客流總量不超過最大承載量的75％。

此外，也鼓勵有條件的企業展開線上預約。農貿市場有序恢復。沐浴、美容服務採取預約、限流等方式恢復經營。郵政快遞有序恢復處理中心和營業網點。

根據澎湃新聞報導，各類文旅、體育場所也開始有序恢復。6月起室外類型的A級旅遊景區逐步有序開放，落實「錯峰、預約、限流」等措施，客流總量不超過景區最大承載量的75％；公園也實行限流、錯峰有序開放。但各類影劇院、文博場所、健身房等密閉場所暫緩開放，後續視情調整。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷說明，統計30日上海新增9例本土確診與22例本土無症狀感染者、合計31例。其中本土確診有7例在閉環隔離管控中發現，2例為無症狀感染者轉歸確診病例。22例本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。