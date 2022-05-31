藝人郭彥均日前在臉書分享「看到這麼多孩子就這樣走」截圖，行政院長蘇貞昌下令法辦他。國立自然科學博物館前館長孫維新昨晚在臉書發文說認識郭彥均，看到他哭過兩次，都是在科博館製作的科學藝術劇的舞台上。孫認為郭是一個藝人，所能做的只是發揮同理心，給人安慰，同時鼓勵醫護而已，這樣就可能被法辦？

孫維新是國內相當具有聲望的天文學家，他這次出來挺郭彥均，格外引人注目。郭彥均在孫的臉書留言表示「謝謝館長，這一部戲讓我成長好多，也是一段永遠不會忘記的日子」。不過也有人反對孫維新，認為他「理盲而濫情」。

孫維新表示，他看郭彥均哭過兩次，第一次是2013年12月，科博館進行「哈雷與牛頓－從黑暗到光明」首演，那是一個冬夜的晚上，6000多人在台北兩廳院的廣場上，觀賞牛頓與哈雷的世紀相遇，看他們在康河邊上並肩仰觀彗星，結合了理論與觀測，終於解開了彗星的千古之謎。

舞台劇7點開始，預計9點半結束，然而到了9點卻開始下雨，科博館的同仁趕緊衝回遊覽車上，遞下來一箱一箱的簡便雨衣，傳給現場觀眾，觀眾穿上雨衣，繼續看戲。

孫維新說，劇終謝幕，飾演哈雷的郭彥均先從左方的升降舞台上來謝幕，飾演牛頓的王柏森再從右方的升降舞台上來謝幕，兩人再拉著手走向台前一起鞠躬，那時他看到郭彥均已經哭得稀里嘩啦，彎腰時是用右手摀著臉的，因為他看到台下寒風細雨中的6000多人，幾乎都沒有離開，這是對演員最大的鼓勵。

孫維新指出，第二次是2014年5月中旬的周六日，「哈雷與牛頓」到了高雄，在文化中心前的廣場連演兩場，前不久郭彥均還輕鬆跟大家說：「周日晚上是郭彥甫的結婚典禮，我要演出無法參加，我媽說，彥甫結婚你要是不來，明年清明節你就不用回來了！」大家聽了哈哈一笑，但他體會得到郭彥均心中的遺憾，畢竟是孿生兄弟手足情深，身為製作人，我心中也覺得沉重。

孫維新表示，當晚演出結束，又到了謝幕時間，他走到台中央，接過麥克風，感謝過贊助單位後，特別對著滿場1.4萬人讚揚了郭彥均，郭作為一個認真敬業的演員，錯過了雙胞胎弟弟的終身大事。觀眾感動鼓掌，郭彥均眼眶含淚，走上前來，從他手中接過麥克風，用嘶啞的聲音對全場觀眾說：「我可以請各位幫我一個忙嗎？」隨即從戲服下掏出一隻手機來，撥通弟弟的婚禮現場，再對著全場觀眾說，請大家和我一起說：「彥甫，新婚快樂！」

全場觀眾跟著郭彥均大聲喊出了祝福，郭彥均當時淚流滿面，郭彥甫可能不知道，他的婚禮是世界上在單位時間裡，同時收到最多祝福的婚禮！

孫維新指出，從這些事他知道，郭彥均是一個認真盡責、感情豐富的年輕人！後來他看到郭彥均在電視上幫消防署做廣告，擔任消防大使，覺得與有榮焉，會告訴別人：「我認識這個年輕人！」

孫維新表示，藝人難為，有粉絲或民眾訴苦，他不可能引經據典，如同醫師或名嘴，以美國、歐洲、紐西蘭、香港、新加坡為例，引述統計數字，說相比之下，我們不算太差云云。郭彥均所能做的，只是發揮同理心，給人安慰，同時鼓勵醫護而已，這樣就可能被法辦？