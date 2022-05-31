5年前20多歲的莊姓女子接受微晶瓷隆鼻手術，但卻造成左眼第3對腦神經麻痺、鼻部併前額皮膚壞死，刑事部分郭被依業務過失傷害判刑3月，可易科罰金確定，民事部分，台灣高等法院認定郭姓醫師手術有過失，判決須賠償醫療費用及精神慰撫金等共38萬9381元確定。

莊女提告指稱，2017年7月12日她到郭任職之醫美診所，進行晶亮瓷隆鼻微整型及肉毒桿菌等醫美手術，郭為她鼻部注射晶亮瓷時，疏未於注射晶亮瓷前回抽測試，不慎將晶亮瓷注入該部位血管，致她當下左眼球位移外飄複視無法對焦。

莊女說，郭對急診醫護人員隱匿真相，佯稱為她施打玻尿酸，延誤救治，致伊受有左眼第3對腦神經麻痺、鼻部併前額皮膚壞死之傷害，須負賠償責任。

一審新北地方法院及二審台灣高等法院，酌以衛生福利部醫事審議委員會鑑定結果，認為莊女發生左眼球位移與前額瘀青，與郭作晶亮瓷注射隆鼻手術有因果關係，郭注射晶亮瓷在莊女出現疼痛反應時，未依醫療常規予以停止，須賠償38萬多元。