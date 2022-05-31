俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，頻頻利用天然氣供應報復西方，目前已經切斷供應波蘭、保加利亞、芬蘭的天然氣供應；周一荷蘭天然氣公司GasTerra指出，自31日起不再向俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）取得天然氣。另外也有報導指出，丹麥將是下一個停止貿易的對象。

莫斯科在西方祭出嚴厲制裁之後，就要求「不友善國家」顧客，包含歐盟成員國使用盧布付款；荷蘭天然氣公司GasTerra周一決定不履行此要求，俄國也將在周二停止天然氣供應。該公司表示，它與其他國家簽訂了購買合約，以補足原定在10月前從俄進口20億立方米的供應量。

荷蘭氣候暨能源部長傑騰（Rob Jetten）表示:「這一決定不會對向荷蘭家庭實際輸送天然氣產生任何影響。」而俄羅斯天然氣工業公司聲明稱，將持續暫停對荷蘭天然氣供應，直到願意以盧布支付款項。

丹麥最大能源公司沃旭能源（Ørsted）也表示不用盧布支付天然氣款項，該公司表示，自與俄羅斯天然氣公司的合約中，並沒有以盧布支付的法律義務，而付款截止時間將是31日，該公司將繼續以歐元支付。

而沃旭能源在聲明中表示，已經準備好中斷進口俄羅斯天然氣的準備，並一直在準備填補空缺。根據歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）表示，俄羅斯天然氣佔荷蘭的能源消耗總量的4%，丹麥的2%。