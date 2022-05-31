韓聯社今天（5月31日）報導，美國中央情報局（CIA）31日推測，北韓糧食缺口達到86萬噸，相當於北韓居民2至3個月糧食消費規模。

中情局在近日發布的《世界概況》（CIA World Factbook）中作出上述估測，並指出北韓大多數居民的糧食消費水平很低，且存在營養不良的問題。

中情局此次提出的糧食缺口規模與去年提出的數據相同。中情局分析，受到新冠疫情蔓延的影響，北韓經濟發展受阻，導致居民的糧食安全形勢進一步惡化。

另外，《世界概況》指出，北韓持續開發飛彈，彈道飛彈開發項目涵蓋包括洲際彈道飛彈（ICBM）在內的所有類型。北韓自2010年以來多依靠網絡犯罪等非法手段為開發大規模殺傷性武器、彈道飛彈籌資，規避美國和聯合國的制裁。

據中情局推算，截至今年，北韓總人口為2595.5138萬人，其中12％的313萬多人居住在平壤。