Disney+《歐比王·肯諾比 Ob-Wan Kenobi》日前上架，即在星戰迷中引爆熱門話題，VW品牌大使伊旺·麥奎格（Ewan McGregor）在劇中扮演歐比王，VW特別在首映會展示兩台致敬星戰的ID. Buzz特仕車，而此ID. Buzz正是福斯商旅下一階段的全新電動車系，兩車設計靈感來自劇中靈魂人物歐比王·肯諾比Ob-Wan Kenobi與黑武士達斯維達Darth Vader，這波操作又讓車迷樂翻了。

《歐比王·肯諾比 Ob-Wan Kenobi》可說是星戰迷今年最期待的新劇，福斯商旅與盧卡斯影業一拍即合。盧卡斯影業副總裁兼執行創意總監Doug Chaing說，探索Obi-Wan Kenobi和VW品牌如何結合，是非常有趣的機會。善與惡、光明與黑暗的主題不只運用在電影也能在汽車上；VW設計總監 Jozef Kaba則表示，除了在車身許多細節上重新詮釋兩名代表性人物的特色，車尾Buzz字樣還特別採用《星際大戰》經典的Aurebesh字體設計，而非標準的VW專用字體。

ID. Buzz Light Side Edition光明面版是採用Buzz乘用車款，車色採用Obi-Wan Kenobi上衣的色調，車身閃亮的鍍鉻則是參考星際大戰中的宇宙飛船和機器人元素，車側一道貫穿前後的藍線與大燈連成一氣，象徵著歐比王的藍色光劍；同時運用透明藍色設計，與車身底照明完美呼應，Rebel Alliance的標誌則安排在側窗以及輪圈中心蓋。

ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版採用Buzz Cargo貨車版，外觀以黑色和紅色的展現令人不安的色調，車身下半部的以鏡面的亮黑色，而上半部則以消光黑覆蓋，車身側面腰線、前燈、日行燈光條和窗戶都採用紅色調，這樣的設計靈感是來自達斯維德的光劍。

VW設計總監Jozef Kaban表示，通過與盧卡斯影業的密切合作，我們結合ID與歐比旺·肯諾比，在許多迷人的細節之處，讓人耳目一新。（VW提供）
VW設計總監Jozef Kaban表示，通過與盧卡斯影業的密切合作，我們結合ID與歐比旺·肯諾比，在許多迷人的細節之處，讓人耳目一新。（VW提供）
ID. Buzz Light Side Edition光明面版的車身塗裝，設計靈感來自歐比王上衣的色調。（VW提供）
ID. Buzz Light Side Edition光明面版的車身塗裝，設計靈感來自歐比王上衣的色調。（VW提供）
ID. Buzz Light Side Edition光明面版的輪圈設計。（VW提供）
ID. Buzz Light Side Edition光明面版的輪圈設計。（VW提供）
ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版的車身塗裝，採用黑、紅搭配出讓人有不祥感受的色調。（VW提供）
ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版的車身塗裝，採用黑、紅搭配出讓人有不祥感受的色調。（VW提供）
ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版的輪圈設計。（VW提供）
ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版的輪圈設計。（VW提供）
車尾的Buzz字樣採用經典的《星際大戰》Aurebesh字體設計。（VW提供）
車尾的Buzz字樣採用經典的《星際大戰》Aurebesh字體設計。（VW提供）

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