Disney+《歐比王·肯諾比 Ob-Wan Kenobi》日前上架，即在星戰迷中引爆熱門話題，VW品牌大使伊旺·麥奎格（Ewan McGregor）在劇中扮演歐比王，VW特別在首映會展示兩台致敬星戰的ID. Buzz特仕車，而此ID. Buzz正是福斯商旅下一階段的全新電動車系，兩車設計靈感來自劇中靈魂人物歐比王·肯諾比Ob-Wan Kenobi與黑武士達斯維達Darth Vader，這波操作又讓車迷樂翻了。

《歐比王·肯諾比 Ob-Wan Kenobi》可說是星戰迷今年最期待的新劇，福斯商旅與盧卡斯影業一拍即合。盧卡斯影業副總裁兼執行創意總監Doug Chaing說，探索Obi-Wan Kenobi和VW品牌如何結合，是非常有趣的機會。善與惡、光明與黑暗的主題不只運用在電影也能在汽車上；VW設計總監 Jozef Kaba則表示，除了在車身許多細節上重新詮釋兩名代表性人物的特色，車尾Buzz字樣還特別採用《星際大戰》經典的Aurebesh字體設計，而非標準的VW專用字體。

ID. Buzz Light Side Edition光明面版是採用Buzz乘用車款，車色採用Obi-Wan Kenobi上衣的色調，車身閃亮的鍍鉻則是參考星際大戰中的宇宙飛船和機器人元素，車側一道貫穿前後的藍線與大燈連成一氣，象徵著歐比王的藍色光劍；同時運用透明藍色設計，與車身底照明完美呼應，Rebel Alliance的標誌則安排在側窗以及輪圈中心蓋。

ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版採用Buzz Cargo貨車版，外觀以黑色和紅色的展現令人不安的色調，車身下半部的以鏡面的亮黑色，而上半部則以消光黑覆蓋，車身側面腰線、前燈、日行燈光條和窗戶都採用紅色調，這樣的設計靈感是來自達斯維德的光劍。

VW設計總監Jozef Kaban表示，通過與盧卡斯影業的密切合作，我們結合ID與歐比旺·肯諾比，在許多迷人的細節之處，讓人耳目一新。（VW提供）

ID. Buzz Light Side Edition光明面版的車身塗裝，設計靈感來自歐比王上衣的色調。（VW提供）

ID. Buzz Light Side Edition光明面版的輪圈設計。（VW提供）

ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版的車身塗裝，採用黑、紅搭配出讓人有不祥感受的色調。（VW提供）

ID. Buzz Dark Side Edition黑暗面版的輪圈設計。（VW提供）