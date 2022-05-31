馬林魚外野手J.桑契斯（Jesus Sanchez）轟出了本季至今最大號的全壘打！科羅拉多洛磯31日在主場以7比1擊退馬林魚，但是魚軍唯一的1分成為全場亮點。桑契斯這一轟直上右外野第3層看台，大聯盟計算飛行距離為驚人的496呎（151.2公尺），超越天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的472呎全壘打而成為本季最遠的一轟。

496 FEET!!!



Jesús Sánchez with the longest home run of the season by far! pic.twitter.com/0Tu0szdmvx — MLB (@MLB) May 30, 2022

2局上，洛磯菜鳥投手費爾納（Ryan Feltner）對決桑契斯，兩好兩壞時投出內角的滑球，被左打者桑契斯奮力拉打到右外野看台。右外野第三層觀眾席上面還有一層柵欄防護的站位觀眾席，這球就打進了這個地方。

洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）多年來被稱為「打者天堂」，當地因為氣候乾燥導致球飛得特別遠。2002年洛磯啟用保濕器來存放比賽用球，稍微減少全壘打的產量。桑契斯這一擊刷新了庫爾斯球場的左打者紀錄，右打者在該球場最遠的一轟是馬林魚前輩「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）2016年擊出的504呎。

系列賽開打前，馬林魚總教練麥汀利（Don Mattingly）表示，就算庫爾斯球場是打者天堂，那也得先打到球才行。馬林魚全場僅5支安打並且全數分散，庫柏（Garrett Cooper）擊出三壘打但也沒得分。洛磯在第7局才打破鴨蛋，不過集中攻勢打下4分，第8局再添3分獲勝。