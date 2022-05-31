想也知道勇士總教練科爾這番盛讚塞爾提克後衛史馬特的話，就是用來刺激勇士眾家射手的！科爾31日在訓練後仔細剖析了史馬特本季能夠獲選年度最佳防守球員，且入選年度防守第一隊的原因，甚至科爾還把史馬特譽為「後衛版」的勇士前鋒卓雷蒙格林。

「史馬特的力量與他的預判能力，他在防守端有著讓人不可思議的感覺，」科爾表示，「他就像後衛版的卓雷蒙格林，他閱讀比賽的角度，他能夠防守場上5個位置的球員，就算他換防到5號位置(中鋒)，他也很強壯，足以處理這樣的對位。」

科爾繼續這樣稱讚史馬特，「他的速度真的有夠快，足夠去追逐一些後衛，以一個後衛來說，他的身材算是夠大的，也可以去防守一些側翼球員，所以他真的能夠在現代比賽從1號守到5號，他是很聰明的球員，很全能、很棒的防守者。」

除了稱讚史馬特，科爾也針對6月3日總冠軍賽G1被列在出賽存疑的小培頓、歐托波特與伊戈達拉3名勇士傷兵狀態做出說明，「他們3人都沒有參加今天的團隊訓練，但都已經開始個人訓練，他們的狀態每天都在恢復，一切都進行很好。」