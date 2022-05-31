台塑化(6505)今日舉辦股東會，由董事長陳寶郎親自主持，台塑化去年在歐美解封帶動下，合併稅前利益年成長了近6倍，今也通過每股配發現金股利3.8元。

陳寶郎表示，去年初北美氣候異常，衝擊市場供給，使得石化原料價格飆漲，同時產油國維持大規模減產政策，也帶動原油價格走揚，隨後歐美國家疫苗施打普及率提高及各國寬鬆貨幣政策下，刺激經濟發展，帶動市場需求的回溫，因此，全年繳出了一份相當不錯的成績，台塑化去年合併稅前利益604億元，年成長了近6倍。

在油品銷售方面，陳寶郎表示，隨著解封後帶動油品需求成長，去年汽柴油的外銷量分別比前一年增加了57%及6%；至於國內則是受疫情升三級影響，民眾通勤、外出需求減少，導致油品內銷量上半年略有下滑，但整年市占率仍較前一年成長了1.3%。

台塑化2021年稅後純益494億元，年增5.65倍，每股純益5.19元，股東會也通過每股配發3.8元現金股利，股利配發率73.22%。