台灣邊境管制有望於下半年鬆綁，旅遊業者雄獅(2731)為加速疫後觀光布局，宣布將擴大招募通路、產品、行銷、管理、數位科技、國際等人才，首波預計釋出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，海外分公司同步啟動徵才計畫。

雄獅表示，疫情使旅遊市場出現大轉變，集團以多元旅遊服務為根基，導入資訊化與知識管理系統，積極朝向生活產業發展，多角化經營餐飲品牌、傳媒行銷等事業，疫情以來更致力串聯整合國內交通和觀光場域，深耕台灣旅遊市場。

隨著全球各國陸續鬆綁邊境管制，國際觀光市場逐漸復甦，而台灣邊境解封亦漸露曙光，雄獅開始積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源、提前做好產品規畫，為出境旅遊重啟做好準備，歡迎具備外語能力、喜歡旅遊且對旅遊業有熱忱的夥伴加入。

雄獅表示，未來集團生態系聚焦「旅遊體驗價值最大化」，從旅遊到生活產業，新事業發展需要大量的創新及跨領域專業人士投入，包括Web 3.0技術與應用、服務體驗設計、國際化人才。

對此，雄獅日前與RTM泛旅遊協會推動首波旅遊創新生育成招募活動，尋找數位行銷、專案管理及政府計畫、體驗產品規畫、專案經理等逾30個職缺，並提供一系列徵才培訓課程，盼吸引年輕創新與跨領域菁英加入，共同打造「全球視野，在地深根」的全新生活體驗。

而雄獅此次擴大徵才計畫預計招募旅遊服務業務、產品規畫人員、行銷企畫、視覺設計、遊覽車駕駛、財務專員、人力資源、經營企畫、軟體工程師等，共計逾500個職缺，人才回聘計畫也同步進行中，工作地點遍及台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台東等地。

此外，員工有機會可以海外輪調，錄取後將提供完整通識課程及旅遊專業基礎訓練，為員工培植紮實技能。雄獅集團發言人賴一青指出，目前台灣員工人數約1800名，透過集團擴大徵才計畫，目標將人力補足至疫情前水準。

此外，雄獅集團於日本、泰國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸及香港等地，皆設有海外據點，韓國分公司也在整合設立中，因應各國疫情解封狀況，持續招聘具旅遊產業熱忱的工作夥伴，除了英、日語需求，歡迎具韓語及廣東話等語言專長人才加入。