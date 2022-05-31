嘉威(3557)今天召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，同時完成董事及獨立董事全面改選，4席董事為陳碩燦、吳世偉、吳麗華、侯榮顯；3席獨董為徐守德、許欽洲、黃清森，會後選出陳碩燦續任董事長。總經理吳世偉指出，今年原物料趨於穩定、台幣兌美元利率環境，對嘉威都是有利因素，但仍須觀察下半年通膨、升息可能帶來的影響，全年營運仍朝優於去年表現的目標邁進。

吳世偉指出，今年以來，海運運輸包括運費跟貨櫃都有回穩現象，第一季營運表現優於去年同期。雖然4月上海封城，但嘉威主要是從深圳出貨，所以並未受到影響，甚至有些客戶擔心產品上架時程，今年季節性商品都出現提早出貨現象。

嘉威今年前4月營收24.97億元，年增33.63％。吳世偉表示，目前接單狀況跟去年沒有太大差別，而原物料趨於穩定、美元利率、美國入境關稅對客戶成本降低提升採購意願等三個因素對嘉威獲利是正面訊息。去年第三季公司毛利率被原物料上漲影響，嘉威針對產品漲價10~15％，從第四季到今年第一季已經陸續反映，第一季毛利率回升到接近34％，目前部分原物料價格相較去年第三季高峰差距30~40％，已經有回穩現象。

2021產品比重部分，北美占比88.91％、歐洲3.42％、亞洲7.3％，今年鞏固北美市場外，並增加歐洲及日韓市場的力道，日韓主要以廚具為主，透過當地進口商切入市場；歐洲則採直接銷售業務進行布局，先以餐具為主。