惠特(6706)受惠於Mini LED趨勢帶動，且雷射加工、LD測試設備出貨增長，法人預估2022年營運動能向上。雖受到大陸疫情影響，防疫封控措施影響今年第二季營收、毛利率表現；但隨著疫情趨緩且將逐步解封，預估後續出貨動能有望回升，且目前評價相對偏低，投資建議由區間操作調升至買進，目標價也從153元大幅上修至200元，樂見2字頭。

惠特睽違多時，周一站上月線、力甩低迷，周二受大盤頹勢，股價小跌，但跌幅不到0.5%，跌幅有撐，且穩居月線之上。三大法人方面，外資周一雖中止4連買超，自營商仍持續力挺買進。

雖有春節假期因素影響，但因Mini LED相關需求旺盛，點測機及分選機出貨持續增長，營收年增23.35%。其餘營收則相對下滑。惠特第一季營收18.17億元，年增10.94%。因受到產品組合影響(客製化比重下降)，毛利率由去年第四季的41.06%下降至36.19%，營業利益季減2.96%。因業外認列大筆匯兌收入，且稅率約略相當，稅後純益3.81億元，季增18.71%，EPS達5.18元。

惠特受到大陸COVID-19疫情影響，防疫封控措施使得客戶拉貨意願較為保守，法人預估，點測機及分選機營收小幅下降。而代工業務表現平穩、雷射加工與化合物半導體測試設備出貨增長。法人預估，惠特今年第二季營收16.85億元，季減7.25%。從營收規模及產品組合來看，毛利率將較今年第一季下滑，但加計匯兌因素後，預估毛利率與今年第一季約略相當；營業利益季減16.34%。若業外較無匯兌利益挹注且稅率上升，預估稅後純益2.8億元，季減26.56%，EPS達3.8元。

雖大陸COVID-19防疫封控措施導致今年第二季部分客戶拉貨動能放緩。但Mini LED長期需求趨勢不變，待疫情和緩後可望順利出貨，目前上海也宣布將在6月1日解封；且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲，法人預估，2022年營收71.34億元，年增24.83%。產能利用率提升及新產品加入皆有助於毛利率表現；但受產品組合影響，預估毛利率下降至37.12%，營業利益年增14.01%。考量業外收入上升、稅率影響有限，預估稅後純益12.77億元，年增27.75%，EPS為17.37元。