端午節連假即將到來，預計有返鄉及旅遊車潮前往南投地區，將導致國3南向往國6車流，自霧峰系統交流道回堵至快官路段，收假車流則由霧峰系統回堵至國6舊正交流道。高速公路局建議台中地區民眾如欲往返南投，可直接利用台63線中投公路，避開國道塞車路段，亦可節省行車時間。

高公局表示，台中地區用路人利用台63線前往南投時，可由台中市五權南路直接進入台63線中投公路，於萬豐南向出口約12公里處駛出台63線銜接中118線北岸路後，即可通往國6舊正交流道。

由國3往南，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再經由台63線萬豐南向出口及中118線北岸路通往國6舊正交流道。

為導引用路人行駛該替代道路，沿線均設有螢光黃綠底黑字往「台63 埔里」的替代路線指引標誌供遵循。

至於收假時由國6南投地區返回台中，如遇霧峰系統壅塞回堵時，則可從舊正交流道提前駛出國6，循中118線銜接台63線。

連假期間國5北向將高乘載管制，6月4、5日，每日下午14點至晚上21點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，管制結束時間將視交通狀況機動調整。高公局提醒：高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，亦有大量非高乘載車輛，請排隊車輛耐心等候。