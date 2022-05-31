6月即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖6月財運，屬虎、蛇、羊、狗、豬的人財運增旺，多多把握賺錢好時機，而屬龍、馬、雞的人則要謹慎理財，以免血本無歸。

▍生肖鼠

6月財運不是很好，不利於金錢活動。投資者面對市場決策容易失誤，無法好好把握時機。上班族業績倒退，令收入縮水，要平衡收支。

▍生肖牛

6月財運不順，對求財不太在意，沒心思賺錢。要知道「你不理財，財不理你」的道理，建議未雨綢繆多存一些錢，以備不時之需。

▍生肖虎

6月財運呈現上升趨勢，收入出現穩步增長，之前的投資將得到回報，資產豐厚起來。不妨加大投入，抓緊這個良機讓手中錢更多。

▍生肖兔

6月進帳變少，手頭拮据，生活品質下降，會出現錢不夠花的現象，要克制自己的購物慾望。偏財倒是會有入帳，但也容易失去。不要迷戀求橫財，反而不能靜下心去賺錢，影響了正常的收入。

▍生肖龍

6月幸運漸行漸遠，求財變得困難，投資需謹慎，切勿投機取巧，否則會血本無歸。借貸之事要處理好，免得因金錢而帶來麻煩。

▍生肖蛇

6月合作運很不錯，為金錢的順利入帳提供了助力。個人財富增加，對賺錢充滿信心，創業者好機會來臨，可大賺一筆。此時運氣大旺，可以考慮投入新的合作案，有機會得到新的財源。

▍生肖馬

6月收入下降，錢包縮水嚴重，最好不要亂花錢。生活中會有大筆金錢外流，破財嚴重，要小心借貸事宜。創業者容易出現資金鍊斷裂，經營堪憂，宜擴展人脈關係，尋求幫助，可彌補損失。

▍生肖羊

6月財源亨通，容易因他人指點而找到發財的良機，尤其是創業者熱情高漲，衝勁十足，能準確把握住金融市場的動態，得到豐厚的回報。上班族創新能力提高，有漲薪水的機會。

▍生肖猴

6月投資者會遇到困難，對於手中已有的項目須多加考量，同時不適合開發新的投資，沒有財緣不要強求，以免破財。

▍生肖雞

6月求財運氣一落千丈，上班族工作超負荷，容易出錯，小心被扣獎金，還需專心一些。經商的門庭冷落，生意不好，需注意資金周轉問題。

▍生肖狗

6月適合規劃自己的錢財，多學學理財知識，有利於財富的增長。吸金能力強，頭腦清晰，判斷能力精準，不管上班族還是創業者會有滿意的進帳。手頭寬裕可以買一些心儀好物犒賞自己，讓賺錢更有動力。

▍生肖豬

6月偏財比較旺盛，適合存錢理財。思維活躍，腦子裡有許多發財的好想法，不妨大膽去做，求財運氣好，有望得到高報酬。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】